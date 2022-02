Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada (2)

'CAN KORKUSUYLA BIRAKIP KAÇTI'

Köpeği tutarak küçük çocuğu kurtaran esnaf Fatih Ateş, "Köpek saldırmaya başladı. Biz de olaya müdahale ettik. Biz tutmasak, ısıracaktı. Sokak köpeği değil, bunlar sahipli aslında. Biz de müdahale ettik, kurtardık. Tasması vardı ama sahibi belli değil. Şu an çocukta bir şey yok. Elbisesine saldırmıştı. Biz de o sırada köpeği tuttuk. Biraz refleksten dolayı anne de korktu. Psikolojik olarak, bırakıp kaçtı. Can korkusuyla mı desem? Bıraktı, kaçtı. Çok korktular. Kim olduklarını bilmiyorum. Küçük çocuk da çok korktu. Biz de müdahale ettik. Köpek, çocuklara karşı çok saldırgandı. Sabah da aynısını yaptı burada. Biz ilk olayı görmemiştik. Bunu görünce koşup, çocuğu kurtardık. Boş arsada ağaca bağladık. Sonra belediye ekipleri gelip, aldı" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-02-28 14:08:35



