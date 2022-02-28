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Başkan Büyükakın’dan Avrupa Konseyi raporuna tepki: "PKK’lı teröristlere savaşçı denilmesi asla kabul edilemez" "Teröristlerden 'savaşçı' olarak bahsedilmesi 30 binin üzerinde vatandaşını bu terör örgütü sebebiyle kaybeden Türk halkına büyük bir saygısızlıktır"

İHA

Avrupa Konseyi'nin toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Raportörler tarafından hazırlanan son raporda Avrupa'nın PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığı belirtilmesine karşın, aynı maddede teröristlerden 'savaşçı' olarak bahsedilmesi 30 binin üzerinde vatandaşını bu terör örgütü sebebiyle kaybeden Türk halkına büyük bir saygısızlıktır. PKK'lı teröristlere savaşçı denilmesi asla kabul edilemez" dedi.

Başkan Büyükakın’dan Avrupa Konseyi raporuna tepki: "PKK’lı teröristlere savaşçı denilmesi asla kabul edilemez" "Teröristlerden 'savaşçı' olarak bahsedilmesi 30 binin üzerinde vatandaşını bu terör örgütü sebebiyle kaybeden Türk halkına büyük bir saygısızlıktır"

Avrupa Konseyi'nin toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Raportörler tarafından hazırlanan son raporda Avrupa’nın PKK’yı terör örgütü olarak tanıdığı belirtilmesine karşın, aynı maddede teröristlerden 'savaşçı' olarak bahsedilmesi 30 binin üzerinde vatandaşını bu terör örgütü sebebiyle kaybeden Türk halkına büyük bir saygısızlıktır. PKK’lı teröristlere savaşçı denilmesi asla kabul edilemez" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) düzenlediği online toplantıya katıldı. Toplantıda Büyükakın, hazırlanan son rapora ilişkin görüşlerini dile getirdi. Raporun hazırlanma sürecinde, YBYK usul ve esaslarının tam olarak takip edilmemesinin raporun oluşum sürecine gölge düşürdüğünü ifade eden Başkan Büyükakın, "Komite başkanına ve raportörlere ilettiğimiz mektupta da belirttiğimiz gibi, doğru olan yöntem raporun öncelikle görüşme yapılan muhataplara ya da en azından Ulusal Heyete önceden danışılması amacıyla sunulması olduğunu iletmiştik, yapılan istişarelerden sonra raporun görüşülmesinin bugüne ertelenmesini memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Bu süreçte raporla ilgili çekincelerimizi ve yorumlarımızı rapora işleyerek komite sekretaryasıyla paylaşma imkanı bulduk" diye konuştu.

"Ulusal Heyetimiz ile kongre arasındaki diyaloğu zedelemektedir"
Raporla ilgili çekince duydukları noktalara da değinen Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:
"Öne çıkardığımız çekinceli konuların başında, raporun taslak karar bölümünde; ‘Raportörleri Türkiye’deki yerel ve bölgesel yönetimler bağlamındaki son gelişmeler hakkında İzleme Komitesini düzenli olarak bilgilendirmeye davet eder’ ifadesi yer almaktadır. Usul ve esaslara göre her ülkeye beş yılda bir izleme ziyareti yapılır. Böylesi bir süresiz gündemin oluşumu için usul ve esasların hangi maddesine dayanılmıştır? Daha önce başka bir ülke için süresiz İzleme Gündemi oluşturulmuş mudur? Bu tür önermeler, Ulusal Heyetimiz ile kongre arasındaki diyaloğu zedelemektedir. Ayrıca sanki belirli ülkelere yönelik farklı uygulamalar getirilmek istendiği algısı oluşturulmaktadır"

"Türk halkına büyük bir saygısızlıktır"
Raporda yer alan Türkiye’ye yönelik rahatsız edici bazı ifadelere de şiddetle karşı çıktığını kaydeden Başkan Büyükakın, "Raporun taslak öneri ve karar bölümleri ile açıklayıcı bildiri kısımlarında sıklıkla tekrar edilen ‘terörün Türkiye Hükümetince geniş tanımlanması’ ifadeleri de bizleri hayrete düşürmektedir. Dünyada Türkiye kadar terörden muzdarip ve Türk halkı kadar terörden etkilenmiş başka bir ülke ve halk bulmak neredeyse mümkün değildir. Raporun 256. maddesinde Avrupa’nın PKK’yı terör örgütü olarak tanıdığı belirtilmesine karşın, aynı maddede teröristlerden ‘savaşçı’ olarak bahsedilmesi 30 binin üzerinde vatandaşını bu terör örgütü sebebiyle kaybeden Türk halkına büyük bir saygısızlıktır. Söz konusu savaşçı ifadesinin değiştirilmesini özellikle talep ediyorum’’ açıklamasını yaptı.

"Belediyelerde eş başkanlık söz konusu olamaz"
Raporda belirtilen sözde eş başkanlık kavramına da şiddetle karşı çıktıklarını vurgulayan Büyükakın, "Türkiye’de belediyeler kendi idari yapılanmalarını oluşturabilirler ancak bu yapılanmanın çerçevesini belirleyen çeşitli yasalar bulunmaktadır. Avrupa’nın hiçbir ülkesinde olmadığı gibi Türkiye belediye idaresinde de eş başkanlık sistemine mevzuatımız yer vermemektedir. Burada resmi unvanı olmayan sözde eş başkanların belediye idaresindeki aldıkları kararlar ve yürüttükleri ihaleler mevzuata aykırıdır ve belediye personelini töhmet altında bırakmaktadır. Kaldı ki eş başkanlık söylemine dayanak gösterilen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 6.1 maddesine ülkemizin beyanı bulunduğunu, dolayısıyla bu maddeyle bağlı olmadığımızı hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.
Başkan Büyükakın, raporda yer alan birçok konu ile ilgili çekinceleri bulunduğunu, bunları ilerleyen süreçte kongreye resmi olarak da ileteceklerini ifade etti. Tahir Büyükakın, son olarak kongre ve kendisinin başkanlığını üstlendiği Ulusal Heyet arasındaki işbirliği ve sağlıklı iletişimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bahsedilen hususların dikkate alınması temennisini iletti.

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