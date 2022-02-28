Kocaeli'de bir iş yerinde yangın çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 23.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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