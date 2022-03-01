Engelli bireylerin aileleri müjdeli haberi kutladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan engelli bireylerin aileleri, çocukları için bir araya gelerek, okul yapılması için çalışma başlatmıştı. Yetkililer, ailelerin talebi üzerine Dilovası'na okul yapılacağını açıkladı. Veliler ise müzik eşliğinde müjdeli haberi kutladı.

Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DENAD), Dilovası'nda engelli bireyler için okul olmaması sebebiyle çalışma başlattı. Dilovası'nda yaşayan özel bireylerin eğitim alabilmek için Gebze'ye gitmesini istemeyen aileler, bir araya gelerek imza topladı. Yetkililer ise ailelerin talebi üzerine Dilovası'na engelli bireyler için okul yapılacağını açıkladı. Müjdeli habere çok sevinen DENAD üyeleri, moral ve dayanışma günü düzenledi. Veliler, müzik eşliğinde eğlenerek Dilovası'na okul yapılacak olmasını kutladı.



"Tam bağımsız bir okul açılmış olacak"

DENAD Başkanı Abdülsamet Elden, "İlçemizde eğitim uygulama okulumuz yoktu. Dolayısıyla bu ilçedeki engelli öğrenciler Gebze’ye kadar gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu eksikliğin farkına vardık ve imza toplayıp ilçe milli eğitim müdürümüze başvurduk. Bizim okul yapma gibi bir gücümüz yok. Bizimle ilgilendiler. İnşallah gelecek eğitim öğretim yılında tam bağımsız bir okul açılmış olacak" dedi.



"İnsanlar bize acıyan gözlerle bakmayı bıraksın"

Çocuklarını topluma kazandırmayı amaçladıklarını belirten dernek üyesi Aysel Kazak ise "Biz anneler olarak çok sevinçliyiz. Öğrenciler daha mutlu ve motive oluyor. Dernek başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz, çok mutlu oldum. Dışarıdan göründüğü gibi değiliz. İlk olarak insanlar bize acıyan gözlerle bakmayı bıraksın. Tüm vatandaşlarımızdan ilk isteğim bu. Çocuklarımızı topluma kazandırmak için, birer birey olmalarını sağlamak için mücadele veriyoruz. Bizim çocuklarımızın aşırı derecede ilgiye ve şefkate ihtiyacı var. Lütfen onlardan bunu esirgemesinler, tek istediğim bu" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.