4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor

Geleneksel 4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması, bu yıl 'Turist Gözüyle Kocaeli' temasıyla düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK), Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile 'Turist Gözüyle Kocaeli' temalı ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. 11. kez düzenlenecek yarışma ile kente ait bir görsel bellek oluşturup fotoğraf sanatına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 13 Kasım Pazar Günü olarak belirlendi.

Ulusal yarışmada; mavi bayraklı plajları, 2500+kilometre doğa turizm parkurları, kültürel zenginlikleri, geçmişten günümüze gelen tarihi, festivalleri, fuarları, zengin biyo çeşitliliğiyle dört mevsim turizm şehri olan Kocaeli’nin turizm değerlerinin belgelenmesi hedefleniyor. Yarışmanın kategorileri de tüm bu unsurları kapsayacak şekilde belirlendi. Katılımcılar, 'Kocaeli’de Doğa ve Manzara', 'Kocaeli’de Yerel ve Kültürel Yaşam' ile 'Kocaeli’de Tarih' olmak üzere 3 kategoride yarışacak.

Her kategoride birinci 10.000 TL, ikinci 7.500 TL, üçüncü 5.000 TL para ödülü kazanırken, yine her kategori de 2.000 TL ödülü olan 2 mansiyon verilecek. Sergileme ve satın almalar ise 350 TL olacak.

Dört Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışmasına bu yıl büyükşehir özel ödülü eklendi. Her kategori için 1 adet verilecek Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü, 2.500 TL olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.