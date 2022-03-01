Derince'de peyzaj çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derince'de peyzaj çalışmaları devam ediyor

İHA

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yer alan yeşil alanlar ve parklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Derince'de peyzaj çalışmaları devam ediyor

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yer alan yeşil alanlar ve parklarda çalışmalarını sürdürüyor.
Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, belirlenen program dahilinde ot biçimi ve ağaçlandırma çalışmaları, ağaç budama, park bakımları ile toprak düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, kent genelinde yer alan refüjlerde toprak tasfiye düzenlemesi yapılırken, yakın zaman içerisinde Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün tarafından hizmete sunulacak olan Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi’nde de peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, daha sonra 44 Evler mevkiinde yer alan yeşil alanlarda peyzaj düzenlemeleri yaptı. Bunların yanında ilçe genelinde ağaç budama ve mevsimlik çiçek dikimi işlemlerini yapan ekipler, parklarda yer alan kauçuk alanların da bakımını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanayi sitesindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı 
YEREL HABERLER Sanayi sitesindeki yangının boyutu gün ağarınca ...
4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor
YEREL HABERLER 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor
Başkan Aygün: "Spor alanları oluşturuyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Aygün: "Spor alanları oluşturuyoruz"
Gebze Belediyesi'nin fotoğraf yarışmasına başvurular başladı
YEREL HABERLER Gebze Belediyesi'nin fotoğraf yarışmasına başvurular ...
Başkan Çiftçi hizmetleri anlattı
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi hizmetleri anlattı
Yeni dünya Metaverse'in büyüme haritası
YEREL HABERLER Yeni dünya Metaverse'in büyüme haritası
Dilovası'na köprü manzaralı seyir terası
YEREL HABERLER Dilovası'na köprü manzaralı seyir terası
Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu: 2 ...
Engelli bireylerin aileleri müjdeli haberi kutladı
YEREL HABERLER Engelli bireylerin aileleri müjdeli haberi kutladı
Kocaeli'de 7 iş yerinin yandığı felaketin boyutu gündüz görüntülendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 7 iş yerinin yandığı felaketin boyutu ...
Yedek parça dükkanında çıkıp 6 iş yerine sıçrayan yangında bir kişi dumandan etkilendi Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildi
YEREL HABERLER Yedek parça dükkanında çıkıp 6 iş yerine sıçrayan ...
Sanayi sitesindeki yangında 6 iş yeri hasar gördü, araçlar küle döndü 
YEREL HABERLER Sanayi sitesindeki yangında 6 iş yeri hasar gördü, ...
Kocaeli'de bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi Kocaeli'de alev alev yanan iş yerleri dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir iş yerinde çıkan ve 6 iş yerine ...
Kocaeli'de bir iş yerinde yangın çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir iş yerinde yangın çıktı, ekiplerin ...
Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o ...
Başiskele'de sinema gecesi etkinliği
YEREL HABERLER Başiskele'de sinema gecesi etkinliği
Köpek üzerine doğru koşunca kucağındaki çocuğu düşürdü
YEREL HABERLER Köpek üzerine doğru koşunca kucağındaki çocuğu ...
Kocaeli'de iş yerleri sağlıklı yaşama teşvik edilecek
YEREL HABERLER Kocaeli'de iş yerleri sağlıklı yaşama teşvik edilecek
Başkan Büyükakın’dan Avrupa Konseyi raporuna tepki: "PKK’lı teröristlere savaşçı denilmesi asla kabul edilemez" "Teröristlerden 'savaşçı' olarak bahsedilmesi 30 binin üzerinde vatandaşını bu terör örgütü sebebiyle kaybeden Türk halkına büyük bir saygısızlıktır"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın’dan Avrupa Konseyi raporuna tepki: ...
Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o ...
İzmit'ten Ukrayna'ya gidip, eşi ve kızını aldı
YEREL HABERLER İzmit'ten Ukrayna'ya gidip, eşi ve kızını aldı
Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o ...
İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
22 yeni otobüs seferlere başladı
YEREL HABERLER 22 yeni otobüs seferlere başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.