Üsküdar Vapuru faciası anmasında denize karanfiller bırakıldı



Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi'nde, 1 Mart 1958'de çoğu öğrenci 600'e yakın yolcuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten bir süre sonra fırtınada batan Üsküdar Vapuru'nda yaşamını yitiren 392 kişi için anma töreni düzenlendi. Anmaya katılanlar, denize karanfiller bıraktı.

Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz facialarından biri olarak kabul edilen olayda; 1 Mart 1958 tarihinde, İzmit İskelesi'nden 600'e yakın yolcuyla hareket eden Üsküdar Vapuru, fırtına nedeniyle battı. Vapurdaki çoğu lise öğrencisi 392 yolcu, boğularak ya da donarak hayatını kaybetti. Yolcuların yardımına, Gölcük açıklarında demirli olan Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemileri ve denizaltı ekibi yetişti. Bu yardımlarla birçok yolcu, denizden alınarak, boğulmaktan kurtarıldı. Facianın 64'üncü yıl dönümünde İzmit'te düzenlenen törenle hayatını kaybedenler anıldı. Törene İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği ve İzmit Lisesi Mezunları Derneği üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. İzmit 1 Mart Vapur İskelesi önünde toplananlar, faciada hayatını kaybedenlerin anısına iskeleden denize karanfiller bıraktı.

'ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YERLER YANDI'

Anma programında konuşan İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği Başkanı Levent Bahadır, "Bu bizim için çok acı bir olaydı. 1 Mart 1958'in üzerinden 64 yıl geçti. Gerçekten, 'Ateş düştüğü yeri yakar' diye çok güzel bir deyim var. Maalesef ateşin düştüğü yerler yandı. Biz halen o resimlerimizi, anıtlarımızı okulumuzda koruyor ve kolluyoruz. Orada öğrencilerimize o dönemin şartlarında neden vapur kullanmanın zorunlu olduğunu anlatıyoruz" dedi.

'YAŞANANLARI UNUTMAMALIYIZ'

İzmit Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nazlı Danacı da "64'üncü yılını geride bıraktığımız, tarihin en büyük deniz kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. 1 Mart 1958 günü yaşanan bu olayda, bizlere bıraktıkları anıları ne kadar yaşatabildiğimizi ne kadar ders aldığımızı, o dönemde İzmit'ten Karamürsel'e kadar birlikte iç içe nasıl yaşadığımızı düşünmenizi rica ediyorum. Bu olayda yaşananlardan ve o güne ait belgelerden de anlayacağımız üzere, 1927 yapımı bu gemi körfezin tüm yolcu yükünü taşımakta ve birçok seferinde de yolcu kapasitesinin çok üzerinde insan taşımaktaydı. 31 yaşındaki yorgun Üsküdar, o günkü ani fırtınaya dayanamadı ve İzmit'in çocuklarıyla birlikte battı. Kaybedilen değerlerimizi unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak için bu yaşananları hatırlamak ve hatırlatmak gerektiği kanısındayız" diye konuştu.

İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca ise "Bundan 64 yıl önce 400'e yakın İzmitli kardeşimizi yitirmenin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Belki bugün o kardeşlerimiz yaşasaydı; İzmit'in çok önemli noktalarında şehrimize hizmet eden kardeşlerimiz olacaklardı. Her yıl 1 Mart'ta bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-03-01 13:52:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.