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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okullarda çevre eğitimleri başladı

İHA

Okullarda çevre eğitimleri başladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan okullarda geri dönüşüm ve çevre bilincinin çocuklara aşılamak amacıyla eğitimler başladı.
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde okullarda başlatılan çevre bilinci ve geri dönüşüm eğitimleri başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın yanı sıra okul idarecileri ve öğrencilerin katılımıyla başlatılan eğitimde, konunun uzmanı tarafından çevre bilincinin aşılanması ve geri dönüşümün önemine ilişkin bilgiler aktarıldı. Hazırlanan slayt ve çizgi film eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerin ilçedeki ilkokullarda belirlenen periyotlarda devam edeceğini ifade eden Başkan Büyükgöz, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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