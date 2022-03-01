Üzerine sac düşen işçi hayatını kaybetti 

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Mesut IŞIK/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde otomotiv parçası üreten bir fabrikada çalışan Sinan Karakoç (25), üzerine sac düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi´nde bulunan otomotiv parçası üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrikada su borularında yaşanan bir arızanın giderilmesi için çalışan Sinan Karakoç´un üzerine sac devrildi. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinan Karakoç´un hayatını kaybettiğini belirledi. Karakoç'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak için morga götürüldü. Sinan Karakoç´un cenazesinin memleketi olan Samsun´un Terme ilçesine gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Mesut IŞIK

2022-03-01 20:39:54



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