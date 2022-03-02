Başkan Büyükakın, sahadaki çalışmaları inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, yapımı tamamlanan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yan yolları ve Kocaeli Stadyumu bağlantı yolunda inceleme yaptı.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının büyükşehir tarafından yapımı tamamlanan 3 kilometrelik yan yollar ve 14 bin metrekarelik otopark ile Kocaeli Stadyumu bağlantı yolundaki çalışmanın şantiyesinde inceleme yaptı. Başkan Büyükakın, "D100 Karayolunun Köseköy battı çıktısının batı kısmından Kocaeli Stadyumuna ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu için arkadaşlarımız çalışmalarına başladı. Bu projemiz tamamlandığında stadımıza ulaşım rahatlayacak ve kolaylaşacak" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.