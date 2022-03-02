Polis memuru, tabancayı kontrol ederken meslektaşını vurdu



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde adliye girişinde bir vatandaşın teslim ettiği tabanca, polis memurunun kontrolü sırasında ateş aldı. Yerden seken mermi ve beton parçaları başka bir polisin ayağına isabet etti.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Körfez Adliyesi'nde meydana geldi. Adliyeye gelen kişi, ruhsatlı tabancasını kapı girişinde görevli polis memurlarına teslim etti. Bir polis memuru, namlunun ağzında mermi olup olmadığını kontrol etmek isterken tabanca ateş aldı. Zeminden seken mermi ve dağılan beton parçaları kadın polis memuru S.A.'nın sağ bacağına isabet etti. Hafif yaralanan S.A., çağrılan ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-03-02 11:27:03



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