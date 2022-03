Mehmet Altıparmak: "Herkesi, her sahada yeneriz" Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: “Forma rekabeti bize başarı getirecek” Altıparmak: "Formanın hakkını verenler devam edecek, diğerleri bekleyecek"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Keçiörengücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Herkesi her sahada yenecek güçte olduklarını vurgulayan Altıparmak, forma rekabetinin de başarı getireceğinin altını çizdi.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında evinde Keçiörengücü’nü ağırlayacak olan Kocaelispor, çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilsiyahlılarda Teknik Direktör Mehmet Altıparmak değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, son 2 maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ve Keçiörengücü maçıyla beraber seri yakalamak istediklerini belirtti. Altıparmak, "Biz iç ve dış saha fark etmeksizin tüm sahalarda oynarız. Biz herkesi her sahada yeneriz" dedi.



"Forma rekabeti bize başarı getirecek"

Sakatların iyileşmesiyle tam takım olarak sahaya çıkabildiklerini ve forma rekabetinin kendilerine başarı getireceğinin altını çizen Altıparmak "Bundan sonraki her maç zor olacak. Çünkü her takımın bir hedefi var. Keçiörengücü belki bizden puan olarak önde ama onlar da alt sıralardan kurtulmak istiyor. Kiminle oynadığımız önemli değil, biz sahada kazanmak adına oynuyoruz. 3 deplasman maçımızdan birini kazandık. Diğer iki maçımızda 3 puan alabilirdik. İstanbulspor maçında çok net bir ofsaytın olduğu golle berabere kaldık. Bizim için önemli olan oynanan oyun, istek ve arzu. Biz bu konularda çok geliştik. Geriye sadece bu oyunun karşılığını 3 puan olarak yansıtmak kaldı. Sakat futbolcuların iyileşmesi, tam takım olarak sahaya çıkmamız bizi sevindiriyor. İnanılmaz bir forma rekabeti var ve bu da bize başarıyı getirecek" şeklinde konuştu.



"3 puan alarak taraftara istediğini vereceğiz"

Tüm taraftarları maça davet eden Mehmet Altıparmak, gelen destekle beraber taraftarın istediği 3 puanı alacaklarını söyledi. Altıparmak, "Buradan şunu söylemek istiyorum. Bu maç sadece futbolcu, hocaların ve yönetimin değil Kocaelispor’un maçı. Cuma günü bütün taraftarımızı stadımıza bekliyoruz. Hepsine buradan rica ediyorum takımı 90 dakika boyunca desteklesinler ve oyuncularımıza sahip çıksınlar. Bu oyuncular bizim ve biz bu oyuncularla yukarıya tırmanacağız. Şu an en önemli finalimiz Keçiören maçı. Bütün taraftarlarımızı ve desteğini bekliyoruz. Biz de 3 puan alarak onlara istediklerini vereceğiz" diye konuştu.



"Biz herkesi her sahada yeneriz"

Mehmet Altıparmak, Kocaelispor’un her maçta galibiyet için oynayacağını vurgularken, "Biz iç ve dış saha fark etmeksizin tüm sahalarda oynarız. Biz herkesi her sahada yeneriz. Bolu maçını kaybetmiş olabiliriz fakat sezonun en çok pozisyona girdiğimiz maçıydı. Oyunun büyük bölümünü tek kaleye yakın oynadık ama sonuçlandıramamıştık. Ardından Balıkesir galibiyeti geldi. Tuzlaspor ve İstanbulspor maçlarında da galibiyeti kaçıran taraf bizdik. İç sahada muhteşem bir Kocaelispor taraftarı var. Takımını sonuna kadar destekleyen ve arkasında olan, ölüyü dirilten bir taraftar grubumuz var. Bizim için büyük bir güç. İnşallah bu Keçiören maçı ile seriye başlayacağız" ifadelerini kullandı.



"Formanın hakkını verenler devam edecek, diğerleri bekleyecek"

Son olarak kadro tercihleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Altıparmak, "Ben futbolcularıma oynayıp oynamamasına göre değer vermiyorum. Herkes kendini hazırlasın. Forma herkese gelecek. Bu hafta 18’de olmayabilirsin ama ertesi hafta ilk 11’de olabilirsin. Mehmet hastaydı oynayamadı ve ikinci yedeğimiz Semih’ti, çok da iyi oynadı, şimdi de Mehmet bekleyecek. Bizim için önemli olan mücadele ve yapılan iş. İsimler önemli değil. Kime forma verdiysem hakkını iyi kullandı. Hakkını verenler devam edecek diğerleri bekleyecekler. Şu anda en formda ve iyi olan oyuncular sahanın içinde oluyorlar" sözlerini kullandı.

