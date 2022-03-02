Arkadaşını vurup, kardeşine 'Ağabeyini vurdum, haberin olsun' dedi (2)

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YAKALANDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, arkadaşı Tolga Görez'i tabancayla vurduktan sonra kardeşi Ferdi Görez'i arayarak, "Ağabeyini vurdum, haberin olsun" diyen U.İ., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. U.İ., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-03-02 17:20:03



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