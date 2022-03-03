Gençler bilgileriyle yarıştı

Öğrencilerin bilgi ve kültür seviyelerini artırmak amacıyla bilgi yarışması düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde eğitim gören öğrenciler bilgi yarışmasında kıyasıya mücadele etti. 3’er kişiden 6 takımın karşılaştığı yarışmada Halide Edip Adıvar takımı ipi göğüsleyerek birinci oldu. Eşitlik sonucunda ise 2'inciliği Ziya Gökalp takımı kazandı.

Gençlerin kıyasıya mücadele ettiği bilgi yarışmasında sağlık, spor, genel tarih, edebiyat ve din bilgisi başlıklarında toplamda 30 soru soruldu. 20 sorunun ardından puanları eşit kalan son iki takıma ise 10 soru daha soruldu. Bilgi yarışmasına katılan tüm öğrencilere günü anısına kitap hediye edildi.

Bilgi yarışmasında ter döken gençler, jüri üyeleri karşısında sorulara yazılı olarak cevap verdi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi neticesinde birinci olan Halide Edip Adıvar takımına ise tablet hediye edildi.

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