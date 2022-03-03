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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gür-Sel Turizm halka açılıyor

İHA

Gür-Sel Turizm halka açılıyor

1993 yılında kurulan ve Türkiye’de 500’ün üzerinde kuruluşa taşımacılık hizmeti veren Gürsel Turizm Taşımacılık ve Servis A.Ş. halka açılıyor. İnfo Yatırım aracılığında 34 Mart tarihleri arasında Borsa’da SatışSabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleşecek olan halka arzda Gürsel Turizm hisseleri 8,25 TL’den ihraç edilecek.
Gürsel Turizm’in halka arzında yatırımcılar, tüm aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek. Sabit fiyatla Borsa’da satış yöntemi ve eşit dağıtım şeklinde gerçekleştirilecek arzda, 3 Mart Perşembe ve 4 Mart Cuma tarihlerinde GRSEL.HE koduyla talep toplanacak. Gürsel Turizm’in halka arzına katılmak isteyen tüm yatırımcılar, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek. İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda 15 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 7 milyon TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında olmak üzere toplam 22 milyon adet pay satışa sunulacak.
Halka arzdan elde edilen gelirle filosundaki araç sayısını ve yeni yazılım yatırımları ile verimliliklerini arttırmayı hedeflediklerini belirten Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, ''Gürsel Turizm olarak, günlük 200 bin kişilik personel taşıma kapasitemizle ülkemizin dev şirketleriyle birlikte istihdama güç katan karayolu yolcu taşımacılığının en güvenilir iş ortaklarından biri olarak öne çıkıyoruz. Halen günlük 40 bin ve her geçen yıl artan öğrenci taşıma kapasitemizle en başarılı vakıf ve özel okulların çözüm ortağı olarak çocuklarımızı gelecekteki hayâllerine ulaştırıyoruz. Ürdün’ün başkenti Amman’da faaliyete geçirdiğimiz metrobüs projemiz ile günlük 35 bin şehir içi yolcumuzu durmaksızın taşımaya devam ediyoruz. Çağı yakalayan teknolojileri kendi sistemlerimize entegre ederek, “teknoloji yatırımlarımızla” öne çıkıp, tüm kullanıcılara eşsiz deneyimler yaşatıyoruz. Kalite anlayışımız gereği hijyen ve güvenlik önlemlerini birinci önceliğimiz olarak benimseyip her zaman ileriye taşımanın, hizmetlerimizi şeffaflık ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkelerimizle sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Mart ayı içinde “Türkiye’nin Uluslararası Ulaşım Operatörü Gürsel” olarak halka arz oluyoruz'' şeklinde konuştu.

İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin ise
''Hisse maliyetleri açısından oldukça avantajlı bir noktada olan borsamızda şirketlerimizin sayısının çoğalmasını hem işlem hacminin artması hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi açısından önemli görüyorum. Geçtiğimiz yıl halka arz anlamında rekor kırıldı. Şirketlerimizin bu stratejik kararlarını, hem sektörlerin gelişimi hem sermaye piyasalarına getirdiği zenginlik hem de ülke ekonomimize yeni girişimlerin, yatırımların kazandırılması ve büyümenin desteklenmesi açısından önemli görüyoruz. Bugün Gürsel Turizm gibi kendi alanında başarılı bir şirketi yatırımcılarla buluşturacağımız için heyecanlıyız. İnfo Yatırım olarak 2022 yılında liderlik ettiğimiz bu 3. halka arzımızı öncekilerde olduğu gibi yine başarıyla tamamlamayı arzu ediyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda da başarılı halka arzlara aracılık etmeye devam ederiz. Bu süreçlerde bizlere destek olan değerli kurumlarımız Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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