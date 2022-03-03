Darıca'da Aşıklar Şöleni düzenlenecek

Darıca Belediyesi tarafından yarın saat 19.30'da 'Aşıklar Şöleni' düzenlenecek.

Türk kültürünün önemli bir parçası olan aşıklık geleneğinin yaşatılması amacıyla Darıca Belediyesi tarafından 'Aşıklar Şöleni' düzenlenecek. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde 4 Mart Cuma günü saat 19.30’da şair ve sunucu İlhan Kınalı eşliğinde düzenlenecek olan Aşıklar Şöleni’ne; halk ozanlarından Aşık Nuri Çırağı, Aşık Fuat Çerkezoğlu, Aşık Sıtkı Eminoğlu, Aşık Selahattin Kazanoğlu, Aşık Cemal Divani, Aşık Taner Öztürkoğlu ve Dr. Hikmet Çığlık katılacak.

Aşıklık geleneğinin Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu geleneği Darıca’da yaşatmak için çalıştıklarını ve bu tür organizasyonlara önem verdiklerini söyledi. Başkan Muzaffer Bıyık, "Kültürümüzün parçası olan aşıkları yeni nesillere tanıtmak ve bu kültürü devam ettiren halk ozanlarımızı vatandaşlarla buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz Aşıklar Şöleni programına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

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