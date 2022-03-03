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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 Mart'ta Gölcüklü kadınlar panel ve resim sergisinde buluşacak

İHA

8 Mart'ta Gölcüklü kadınlar panel ve resim sergisinde buluşacak

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenecek etkinliklerde ilçede yaşayan kadınlar; anayasal haklarını öğrenecekleri panel ve emeklerini yansıtan fotoğraf sergisinde bir araya gelecek.
Etkinliler kapsamında ilk olarak saat 11.30’da Gölcük Anıtpark’ta çelenk sunma töreni düzenlenecek. Gün boyu devam edecek etkinliklerde kadınlar, tören alanında oluşturulan Kadın Emeği Fotoğraf Sergisi’ne katılacak. Gölcüklü kadınlar sonraki programda ise düzenlenecek panelde "Kadınların Yasalardan Kaynaklanan Hakları" ve "Kadına Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Önlemler" konularında bilgiler alacak. Av. Sümeyye Sümeyye Özer ve Av. Buse Arslan’ın anlatımları ile kadınların bilinçlenmeleri sağlanacak.

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