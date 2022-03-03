Başkan Aygün, İshakçılar'daki projeleri inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, köylerde hizmete sunulacak Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Tahtalı Göleti Doğa Park projelerini inceledi.

Derince Belediyesi, 7 köyün merkezi olan İshakçılar’da iki önemli çalışmayı daha hizmete sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Zeki Aygün, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Projenin bünyesinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisini barındıracağını belirten Başkan Aygün, "Tarım alanında istihdama ve kalkınmaya katkı sunacak olan tesislerimiz şimdiden ilçemize ve ilimize hayırlı olsun. Projemizle birlikte bölgedeki çiftçilerimize hizmet vereceğiz" dedi.



Üç üretim tesisi yer alıyor

Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerinde üç ayrı alanda üretim yapılacağını aktaran Başkan Aygün, "Mısır ekimi gerçekleştiren çiftçilerimiz ürünlerinin kurutmasını burada gerçekleştirecek. Bununla beraber süt pastörizasyon bölümünde 5 ton, yağ işleme bölümünde ise günlük 300 litrelik üretim kapasitesi yer alıyor. Merkezimizin tamamlanmasıyla birlikte Taşköprü Aspir Yağı markası adı altında kendi ürünümüzü de üreteceğiz" ifadelerini kullandı.



"Cazibe merkezi olacak"

Doğa Park projesiyle birlikte bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini belirten Başkan Aygün, "Tahtalı Göleti çevresinde yer alan yollarımızı düzenledik. Bunun yanında ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin yer aldığı binayı inşa ettik. Daha sonra yeşil alanı düzenleyerek vatandaşlarımız için mangal yapacak alanlar oluşturduk. Projemizin ikinci etap çalışmalarına ise devam ediyoruz. Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirdiğimiz bu projemizin ardından ise üçüncü etabı da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

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