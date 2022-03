Çayırova'ya spor lisesi kazandırılacak

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova'mıza bir spor lisesi kazandırıyoruz. Protokolü imzaladık. 4 dönüm civarında araziyi Çayırova Belediyesi olarak biz verdik. Bu sene aksilik olmazsa temelini atıp inşallah hızlı bir şekilde inşaatına başlayacağız" dedi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovaspor Kulübü Başkanı Muammer Aydın ve ilçedeki diğer spor kulüplerinin başkanları katıldı. Başkan Çiftçi Çayırova’da sporla ilgili yapılan çalışmaların sunumunu yaptı. Çiftçi, "Sevince her şey çok kolay oluyor Allah’ın izniyle. Sizleri çok seviyorum. Bu akşam aslında bir başlangıç. Bir dahaki programlarda daha da büyüyeceğiz. Çayırova’da yaşayan bütün kardeşlerimizi spora dahil etmek istiyoruz. Çayırova’ya spor namına kalıcı bir eser bırakmalıyız. Çayırova'mıza bir spor lisesi kazandırıyoruz. Protokolü imzaladık. 4 dönüm civarında araziyi Çayırova Belediyesi olarak biz verdik. Bu sene aksilik olmazsa temelini atıp inşallah hızlı bir şekilde inşaatına başlayacağız. Türkiye’de şu an 8 tane var biz yaptığımızda 9'uncusu bizde olacak" dedi.

Çayırova'da birçok spor etkinliği gerçekleştirdiklerine de değinen Çiftçi, bu çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Çiftçi, "Yeni kurulan basketbol takımımız ilk senesinde 3'üncü oldu. Çayırova’daki tüm kulüplerimize destek verdik. Ata sporumuz at biniciliğine de destek verip önemsiyoruz. ÇESK’te tüm branşlarda büyük başarılar elde ediyoruz. 3 sene içerisinde Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüz tüm branşlarda 27 kupa, 152 altın 146 gümüş ve 192 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.