Islak zeminde kayan motosikletin sürücüsü yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Islak zeminde kayan motosikletin sürücüsü yaralandı

İHA

Islak zeminde kayan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yağış sonrası ıslanan zeminde motosikletinin kaymasıyla birlikte düşen sürücü yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal T. idaresindeki motosiklet, yağış sonrasında ıslanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kaydı. Kayan motosikletin üzerinden düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa ...
Dev proje bittiğinde, trafikten 55 bin araç eksilecek Vatandaşın dört gözle beklediği proje 2023’te hizmete girecek
YEREL HABERLER Dev proje bittiğinde, trafikten 55 bin araç ...
Çayırova'ya spor lisesi kazandırılacak
YEREL HABERLER Çayırova'ya spor lisesi kazandırılacak
Öğrenciler keçe sanatını ustasından öğrendi
YEREL HABERLER Öğrenciler keçe sanatını ustasından öğrendi
Arkadaşını öldürüp, kardeşini arayarak ' Ağabeyini vurdum' diyen şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Arkadaşını öldürüp, kardeşini arayarak ' Ağabeyini ...
Başkan Büyükakın, tamamlanan yol ve köprüyü test etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, tamamlanan yol ve köprüyü test etti
Başkan Aygün, İshakçılar'daki projeleri inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aygün, İshakçılar'daki projeleri inceledi
Başkan Büyükgöz, Kirazpınar sakinlerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, Kirazpınar sakinlerini dinledi
8 Mart'ta Gölcüklü kadınlar panel ve resim sergisinde buluşacak
YEREL HABERLER 8 Mart'ta Gölcüklü kadınlar panel ve resim sergisinde ...
Darıca'da Aşıklar Şöleni düzenlenecek
YEREL HABERLER Darıca'da Aşıklar Şöleni düzenlenecek
Kartepe Hanımeli Pazarı 9 Mart'ta açılacak
YEREL HABERLER Kartepe Hanımeli Pazarı 9 Mart'ta açılacak
Gür-Sel Turizm halka açılıyor
YEREL HABERLER Gür-Sel Turizm halka açılıyor
Türk donanmasının tarihi bu müzede Türkiye'nin ilk müze gemisi: "Gayret" Birçok savaş ve görevde yer almıştı, ilk günkü gibi ayakta duruyor
YEREL HABERLER Türk donanmasının tarihi bu müzede Türkiye'nin ilk ...
Körfez'de 105 sporcuya yeni kuşak
YEREL HABERLER Körfez'de 105 sporcuya yeni kuşak
Gazetecinin öldürüldüğü ofis açıldı; kurşun izleri duvarlarda duruyor
YEREL HABERLER Gazetecinin öldürüldüğü ofis açıldı; kurşun izleri ...
Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi tutuklandı
2 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteği
YEREL HABERLER 2 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteği
Başiskele Ahmet Yesevi Caddesi dört şeritli hale gelecek
YEREL HABERLER Başiskele Ahmet Yesevi Caddesi dört şeritli hale ...
Gençler bilgileriyle yarıştı
YEREL HABERLER Gençler bilgileriyle yarıştı
Oğuzhan Koç öğrencileri coşturdu
YEREL HABERLER Oğuzhan Koç öğrencileri coşturdu
Takım otobüsüne taşlı saldırı: 1 futbolcu yaralandı
YEREL HABERLER Takım otobüsüne taşlı saldırı: 1 futbolcu yaralandı
Önce tankere sonra kamyona çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Önce tankere sonra kamyona çarptı: 2 yaralı
Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı
Arkadaşını vurup, kardeşine 'Ağabeyini vurdum, haberin olsun' dedi (2)
YEREL HABERLER Arkadaşını vurup, kardeşine 'Ağabeyini vurdum, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.