Kocaelispor, Keçiörengücü maçına tam kadro hazırlandı

Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Kocaelispor, kendi evinde Keçiörengücü’nü ağırlayacak. Sakat ya da cezalı oyuncusu bulunmayan Kocaelispor, tam kadro halinde galibiyete kilitlendi.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında evinde Keçiörengücü’nü ağırlayacak olan Kocaelispor, mutlak galibiyet parolasıyla maça hazırlanıyor. Son antrenmanlarına tam kadro çıkan yeşilsiyahlılarda eksik oyuncu bulunmaması da yüzleri güldürüyor. Körfez ekibinde yaşanacak olan forma rekabeti dolayısıyla nasıl bir ilk 11 ile maça çıkılacağı merakla bekleniyor. Özellikle Dino’nun dönüşü sonrası ilk 11’de Güney Afrikalı’nın mı yoksa son haftaların formda ismi Babacar Gueye’nin mi çıkacağı maç saatinde belli olacak.

Öte yandan Kocaelispor ile Keçiörengücü 14. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce rakibini 5 kez mağlup eden yeşilsiyahlılar, 7 maçtan ise boynu bükük ayrıldı. İki ekibin arasında oynanan 1 maçta ise taraflar yenişemedi.

Yarın saat 20.00’de Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

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