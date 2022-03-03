Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu (2)

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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin durduğu otobüste, narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada 235 paket halinde 126 kilo eroin ele geçirilmesi ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-03-03 17:41:27



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