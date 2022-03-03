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15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, tır içerisinde 2 gün boyunca istismar edilmiş

İHA

15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, tır içerisinde 2 gün boyunca istismar edilmiş

İstanbul'daki evinden kaçan 15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, iddiaya göre Kocaeli'de 3 şüpheli tarafından 2 gün boyunca tır içerisinde cinsel istismara maruz kaldı. Duruşmadaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tır şoförü, mağdurun zihinsel engelli olduğunu bilmediğini ve onun da rızasıyla cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti.
Olay, 4 Nisan 2021 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli'de M.C. isimli şahsın tırına bindi. İddiaya göre E.Z.İ., tır içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 2 gün sonra ise Körfez ilçesinde bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla tır şoförü M.C. gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ.'nin zihinsel engelli olduğu ve cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

"E.Z.İ., bana para karşılığında birliktelik yaşadığını söyledi 100 TL’ye anlaştık"
M.C. hakkında; 'Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanık M.C. ve taraf avukatları hazır bulunurken, mağdur E.Z.İ.’nin babası ise duruşmaya SEGBİS ile İstanbul’dan katıldı.

"Para karşılığı anlaştık" iddiası
Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.C., "Ben tır ile seyir halindeyken yolda E.Z.İ'yi gördüm. Kendisine nereye gideceğini sorduğumda bana İzmir’e gideceğini söyledi. Daha sonra ise üşüdüğünü ve araca binmek istediğini belirtti, ben de kabul ettim. E.Z.İ., bana para karşılığında birliktelik yaşadığını söyleyince ben de bunu kabul ettim ve 100 TL'ye anlaştık. Ben kendisine yaşından dolayı sıkıntı yaşamak istemediğimi, kaç yaşında olduğunu sordum. O da bana 18 yaşının üstünde olduğunu söyledi. Daha sonra tırın arka kısmında bulunan yatağa kendi isteği ile geçerek soyundu. Kendisi ile sadece bir defaya mahsus birlikte oldum" dedi.

"2 arkadaşım da kızla cinsel birliktelik yaşadı"
M.C. savunmasına şöyle devam etti:
"E.Z.İ. bana paraya ihtiyacı olduğunu söyledi ve ilişkiye girebileceği arkadaşlarımın olup olmadığını sordu. Ben de arkadaşlarımın olduğunu, isterse telefon numaralarını verebileceğimi söyledim. Telefonunun olmadığını ve şahısları benim aramamı istedi. Ben arkadaşlarımı arayarak bir kadını yoldan aldığımı, ücret karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını ve isterlerse E.Z.İ. ile birlikte olabileceklerini söyledim. Arkadaşlarım benden fotoğraf isteyince E.Z.İ.’nin izin vermesi üzerine yüzü kapalı şekilde video ve fotoğraf çekerek arkadaşlarıma attım. Herhangi bir tehdit ve şantaja maruz kalmaması için kızın yüzünü kapattım. 2 arkadaşım da kızla cinsel birliktelik yaşadı. Bir arkadaşım 30, diğeri ise 50 TL verdi. Ben de bu paralar E.Z.İ.’ye verdim. Bir süre sonra E.Z.İ.’nin çenesinde kayma olduğunu ve normal hareketler sergilemediğini fark ettim. Bunu benden nasıl sakladığını anlamadım. Olayın sabahında ise onu Körfez’de indirdim. Ben mağdur ile kendi isteğiyle cinsel birliktelikte bulundum, aynı şekilde arkadaşlarımda kızın isteği ile onunla birlikte oldular. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum"

"Kızım zihinsel engellidir"
Sanıktan şikayetçi olan E.Z.İ.’nin babası M.E.İ. ise "Sanık yalan söylemektedir, benim kızım 15 yaşındadır. Kızım zihinsel engellidir ve bu olaydan sonra devlet koruması altına alınmıştır. Kızım 2 defa evden kaçmıştır. İlk evden kaçışında onu karakoldan aldık, ikinci kaçışında ise bu olay yaşandı. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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