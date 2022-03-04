YKS ücretleri Darıca Belediyesi'nden

Darıca Belediyesi, YKS sınavına girecek olan Darıcalı gençlerin sınav başvuru ücretini ödeme kararı aldı.

Darıca Belediyesi, ilçede yaşayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan 12. sınıf öğrencilerinin YKS ücretini ödeyecek. YKS ücreti desteğinden Darıca’da eğitim gören lise son sınıf öğrencileri faydalanabilecek. Sınav için başvuru yapan ve ücretini ödeyen öğrenciler de gerekli belgeleri Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Kültür Müdürlüğü’ne ulaştırarak, yatırdıkları ücreti alabilecek.

Darıca Belediyesi mart ayı meclis toplantısında sözlü önerge sunan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talebi oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar sonrası açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi önemsiyoruz. Yarınlarımızı bırakacağımız gençlerimize ne yapsak azdır. İlçemizde yaşayan 12. Sınıf öğrencilerinin geleceğe atacakları önemli bir adım olan YKS başvuru ücretleri belediyemiz tarafından karşılanacak. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz, öğrencilerimizin de girecek oldukları YKS’de başarılı olmak için gerekeni yapacaklarına olan inancım tam. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Rabbim zihin açıklığı versin" dedi.

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