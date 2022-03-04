Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü: 1-0

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Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli), (DHA)

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Oğuz Terzi (xx), Murat Şener (xx)

KOCAELİSPOR: İsmet (xx) Berkay Tolga (xx) (Dk. 56 Diop xx), Mehmet (xx), Mandjeck (xx), Kolovos (xx) (Dk. 60 Ndlovu xx), Gueye (xx) (Dk. 73 Rasheed xx), Semih (xx), Pereira (xx) (Dk. 73 İlyas Kubilay xx), Mazlum (xx), Kerem Can (xx), Benhur (xx)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) Muharrem (xx), Mehmet Tayfun (xx), Hamza (xx) (Dk. 77 Ziya xx), Ali Yavuz (xx) (Dk. 45 Vusal xx), Ogün (xx) (Dk. 63 Taşkın xx), Uzodimma (xx), Adamu (xx) (Dk. 77 Uğur xx), Fatih Selimhan (xx), Olawoyin (xx) (Dk. 89 Eze xx), Ackah (xx)

GOL: Dk. 90 Rasheed (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Berkay, Semih, Mazlum, Ndlovu, Mandjeck, İlyas Kubilay (Kocaelispor), Ali Yavuz, Adamu, Mehmet Tayfun, Taşkın (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1´inci Lig'in 28'inci haftasında Kocaelispor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 90'ıncı dakikada Rasheed'in attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-03-04 22:26:30



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