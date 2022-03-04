Ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

İHA

Ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

Kocaeli'de bir evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 Şubat tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. İstanbul'un Pendik ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen E.C. ve M.D. isimli şahıslar yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü: 1-0
YEREL HABERLER Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü: 1-0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara ...
Şenol Fidan: “Gol yememe felsefemiz devam ettikçe her maç puan alabiliriz” Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan: “Dikensiz gül bahçesinde değiliz” "Sezon başından beri göçebe bir hayatımız var"
YEREL HABERLER Şenol Fidan: “Gol yememe felsefemiz devam ettikçe her ...
Hem eğlendiler hem öğrendiler
YEREL HABERLER Hem eğlendiler hem öğrendiler
YKS ücretleri Darıca Belediyesi'nden
YEREL HABERLER YKS ücretleri Darıca Belediyesi'nden
Kocaeli'de kamyon alev alev yandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kamyon alev alev yandı
Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi
YEREL HABERLER Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi
Kayak tutkunları Kartepe'de karın tadını doyasıya çıkardı
YEREL HABERLER Kayak tutkunları Kartepe'de karın tadını doyasıya ...
Başkan Büyükakın: "Su sporlarına ev sahipliği yapmaya hazırız"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "Su sporlarına ev sahipliği yapmaya ...
Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Onu yıllarca sırtında taşıyan babası için kitap yazdı "Babamın omuzlarında okula gidip gelirken benim umutlarımda yeşermiş oldu"
YEREL HABERLER Onu yıllarca sırtında taşıyan babası için kitap ...
Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı
Kartepe'de mart ayında beyaz güzellik Kartepe'nin kartpostallık manzarası mest etti
YEREL HABERLER Kartepe'de mart ayında beyaz güzellik Kartepe'nin ...
Görkem'in imzalı forma hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Görkem'in imzalı forma hayali gerçek oldu
Kadınlar yaşamlarını tiyatro sahnesine taşıyacak
YEREL HABERLER Kadınlar yaşamlarını tiyatro sahnesine taşıyacak
Salim Dervişoğlu Caddesine 3 yeni sinyalizasyon
YEREL HABERLER Salim Dervişoğlu Caddesine 3 yeni sinyalizasyon
Çayırova'da satranç turnuvası heyecanı
YEREL HABERLER Çayırova'da satranç turnuvası heyecanı
Kariyer Günleri'nin son konuğu Serkan Gedük oldu
YEREL HABERLER Kariyer Günleri'nin son konuğu Serkan Gedük oldu
Açelya Akkoyun, Kartepe'de vatandaşlarla buluşacak
YEREL HABERLER Açelya Akkoyun, Kartepe'de vatandaşlarla buluşacak
Bu maçta dostluk kazandı
YEREL HABERLER Bu maçta dostluk kazandı
15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, tır içerisinde 2 gün boyunca istismar edilmiş
YEREL HABERLER 15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, tır ...
Otobüsün tavanında gizlenen 126 kilo eroini 'Talisca' buldu
YEREL HABERLER Otobüsün tavanında gizlenen 126 kilo eroini 'Talisca' ...
Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu (2)
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini ...
Kocaelispor, Keçiörengücü maçına tam kadro hazırlandı
YEREL HABERLER Kocaelispor, Keçiörengücü maçına tam kadro hazırlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.