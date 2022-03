Kocaelispor- Keçiörengücü maçının ardından Mehmet Altıparmak: “Takım olarak bugün çok şey kazandık” Taner Taşkın: “Kocaelispor daha istekliydi”

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü'nü 10 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "“Çok mutluyuz. Uzun bir aradan sonra galip olmak çok önemliydi. Oynayan, oynamayan, bizimle birlikte olan herkese teşekkür ederiz. Muhteşem taraftarımıza ve yüreği bizimle atan herkese teşekkür ediyoruz. Çok istediğimiz, hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Kazanmak adına her şeyi yapan, maçın başından sonuna arzulu olan takım vardı. Bugün pozisyon vermeyip pozisyon üretmemiz lazımdı. Rakibin nasıl oynayacağını da iyi biliyorduk. Gol belki son dakika geldi ama daha önce de skoru yakalayabilirdik. Bugün önemli olan emeğin karşılığını almaktı. Çok anlamlı bir galibiyet oldu. Herkese armağan ediyorum. Belki bir maç kazandık ama takım olarak bugün çok şey kazandık. Bugün teşekkürün en büyüğünü taraftarımız hak etti. Bizim istediğimiz, geldiğimizden beri söylediğimiz o muhteşem taraftar sahadaydı. Bıkmadan, susmadan 90 dakika bizi desteklediler” dedi.





“En çok kadroda olmayanlar sevindi”

Rakibin oyunu soğutma çabasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Altıparmak, “Çok yatacaklarını, zaman geçireceklerini biliyorduk. Siz oyununuza bakın dedim. Eskiden 90 dakika oynanırdı futbol şimdi 105106 dakika verseler kimse yadırgamaz. Oyuncularıma ‘Kimse yatmayacak, önde de olsak yatmayacağız. Rakipten birine bir şey olup da kazanacaksak kazanmayalım. Bizim için fairplay önemli’ dedim. Futbol oynamak adına her şeyi yaptık. Futbolda da ilahi adalet vardır. Hak ettik ve kazandık” ifadelerini kullandı. Oyuncuların forma şansı ve alt yapıya dair sorulara ise deneyimli teknik adam, “Kim hak ediyorsa o oynayacak. Geçen hafta oynayan takım da çok iyi oynadı. İyi ve alternatifli kadromuz var. 24 oyuncumun hepsi oynayabilecek kapasitede. Bir hafta 18’e giremeyen bir sonraki hafta banko 11 oynayabilir. Soyunma odasında en çok sevinenler kadroda olmayanlardı. Geldiler, yumak oldular. O aile ortamını yakalamak önemliydi. Formayı kim hak ederse o oynayacak. Bu lige nasıl başladığını değil, nasıl bitirdiğiniz çok önemli. Öte yandan alt yapıyı da görünmeyeceğim noktadan izliyorum” diye konuştu.



Taner Taşkın: “Mağlubiyeti hak etmedik”

Ankara ekibinin teknik direktörü Taner Taşkın ise, “Bugün boş dönmek istemezdik. Gerekli mücadeleyi de verdik. Kocaelispor’un da kırılma maçıydı. Zor maç olacağını biliyorduk. Golü atan maçı alacak gibiydi. Nitekim Kocaelispor golü attı ve kazandı. Bugün Kocaelispor da önceki maçlarına nazaran çok fazla istekliydi. 29 puanda. Şu anda herkes can çekiyor. Kırılma maçıydı. Kocaelispor’u mücadelesinin de bugün hakkını verelim. Bizden bir tık daha istekli oynadılar. Belki de hiç koşmadığı kadar koştu. Belki de bizim oyuncularımızı oynatmadı. Ama mağlubiyeti hak edecek bir oyun sergilemedik. Muhteşem bir seyirci grubuna sahipler. Oyuncuyu sahada sıcak tutuyor. Bugün maçı izleyenler zevk almıştır. Tempolu maç oldu. İki taraf da kazanmak istedi. Neticede Kocaelispor kazandı. Rakibimizi de tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Maç dengeli geçti”

Taşkın, “Rakiplerimizin oyunu soğutma çabalarından rahatsızdık. Bizim bugün öyle bir amacımız yoktu. Ayağa pas yapan, tempolu oynayan takımız. Bugüne kadar da öyle oynadık. Buraya da mücadele etmeye geldik. Birinci planda savunma önlemlerini almak ve takım halinde iyi savunma yapmak zorundaydık. Gol dışında da Kocaelispor’un çok ciddi pozisyonu yoktu. Maç dengeli geçti. Biz ön tarafta üretemedik. Eze çok önemliydi. Bugün de bir beş dakika ısınma gibi oynadı. Eze’nin verimli oynamasıyla ön tarafta da sonuç alacağız” ifadelerini kullandı.

