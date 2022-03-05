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107 kilo eroinle yakalandı "600 bin lirayı duyunca gaflete düştüm" dedi Uyuşturucu ile yakalanan ve tutuklu olan 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

İHA

107 kilo eroinle yakalandı "600 bin lirayı duyunca gaflete düştüm" dedi Uyuşturucu ile yakalanan ve tutuklu olan 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de iki tırda 107 kilo eroin ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan baba ve oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Savunmasında; bir tırı kendisinin, diğer tırı da oğlunun kullandığını fakat uyuşturucudan kendisi dışında kimsenin haberi olmadığını söyleyen baba, "İstanbul'a götürmem için bana 600 bin TL para teklifinde bulunuldu. Hayatımda böyle büyük parayı bir arada görmedim. Bir anlık gaflete düştüm ve teklifi kabul ettim" dedi.
Olay, 13 Ekim 2021 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, tırlar ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler tarafından tespit edilen tırlar, fiziki ve teknik takibe alındı. Şüpheli iki tırın il sınırına girdiğini belirleyen polis ekipleri, operasyona başladı. Otoyolda Kartepe geçişinde durdurulan tırların dorse iskeletini oluşturan çelik profiller içerisine uyuşturucu gizlendiği belirlendi. Narkotik köpeğinin yoğunlaştığı demir profilleri sökerek kesen polis ekipleri, 447 paket halinde 107 kilo eroin maddesi ele geçirdi. Olaya ilişkin İ.K. ile oğulları M.F.K., A.K. ve akrabaları M.M.K. tutuklandı.

"Hayatımda böyle büyük bir parayı bir arada görmedim"
Haklarında 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan dava açılan sanıklar İ.K., M.F.K. A.K. ve M.M.K.'nın yargılanmasına başlandı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık İ.K., "Nakliyeciyim. İşim dolayısıyla N.A. isimli şahısla iki yıldır tanışıyoruz. Kendisinin uyuşturucu madde ticareti sebebiyle cezaevine girmişliği de vardır. N.A., bana kendisinde uyuşturucu madde olduğunu söyledi ve bunu İstanbul'a getirmem için 600 bin TL para teklifinde bulundu. Hayatımda böyle büyük parayı bir arada görmedim. Bir anlık gaflete düştüm ve teklifi kabul ettim. N.A., yakalanırsam onun ismini vermemeyi tembihledi. Eğer ismini verirsem aileme zarar vermekle tehdit etti. Şanlıurfa’dan Yüksekova’ya gittim, orada eroinleri tırın dorse kısmında bulunan borulara yerleştirdik. İlk etapta 50 kilo sığdı. Şanlıurfa'ya geri döndüm ve oğlumun dorsesini ödünç aldım, geri kalan 55 kilo uyuşturucuyu da tıra yerleştirdik" dedi.

"Uyuşturucunun bulunmuş olmasına ve kimsenin zarar görmemesine çok mutluyum"
Borulara sığmayan uyuşturucuyu da N.A. isimli şahsın kendi evine götürdüğünü söyleyen İ.K., "Karantinada olması sebebiyle oğlumun bu olaylardan haberi yoktu. N.A. ile sürekli telefonla iletişim halinde olmamıza rağmen HTS kayıtlarında tespiti yapılamamıştır. Bunun tekrardan araştırılmasını istiyorum. M.M.K. benim dayımın oğlu olur, kendisi İzmit’te iş buldu ve biz de İstanbul’a nakliyata gideceğimiz için ‘Beni de İzmit’e kadar bırakın’ dedi. Kimsenin uyuşturucudan haberi olmadığı için tereddüt ettim ancak akrabam olması sebebiyle de kendisini kıramadım. Bu olaydan dolayı o da tutukludur, ancak kendisinin bundan haberi yoktur. Gaziantep’ten elyaf, peçete ve deterjanları tıra yükleyerek İstanbul’a gitmek için yola çıktık. 16 yaşındaki oğlum İstanbul’u görmek ve benimle gelmek için ısrar etti. Ben ve kuzenim M.M.K. aynı tırla, 16 yaşındaki oğlum A.K. ile diğer oğlum M.F.K. da ikinci tırla yola çıktık. Kocaeli sınırlarına girdiğimiz esnada polis bizi durdurdu. Araçlarda uyuşturucu çıkınca bizi tutukladılar. Ben bu suçu işlediğim için çok pişmanım, bir sefere mahsus beni affedin, 8 tane çocuğum vardı. Benim dışında kimsenin maddeden haberi yoktu. Uyuşturucunun bulunmuş olmasına ve kimsenin zarar görmemesine çok mutluyum" diye konuştu.

"İş için Kocaeli’ye geldim"
Olaylardan haberdar olmadığını söyleyen M.M.K. ise "İşsiz olduğum için Kocaeli’de yaşayan kuzenimden iş olup olmadığını sordum. O da bana iş ayarladı ve kuzenim İ.K. İstanbul’a gelmesi dolayısıyla onunla yola çıktım. Kocaeli’de bu olaylar patlak verdi, benim bu olayla ilgili bilgim yoktur, tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu. Diğer sanık M.F.K.’de uyuşturucudan haberi olmadığını, uyuşturucunun tıra koyulduğu tarihte evde karantinada olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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