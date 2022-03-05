Öğrenciler atölyelerde hem öğreniyor hem eğleniyor

Kartepe Genç Akademi’yi ziyaret eden öğrenciler, hem atölyelerde deneyler yaparak öğreniyor hem de arkadaşlarıyla güzel vakit geçirerek eğleniyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın projelerinden olan Kartepe Genç Akademi’ye ziyaretler devam ediyor. Öğrenciler, akademide verilen eğitimler hakkında bilgi alırken eğlenceli zaman da geçiriyor. Yahya Kaptan Koleji öğrencileri, 4 bin kare alanda kurulan Kartepe Genç Akademi’yi ziyaret ederek akademide yapılan çalışmaları inceledi. Öğrenciler, Fetem Atölyesi’nde deneyler yaptı, robotik kodlama sınıfında robotları inceleyerek akademi hakkında bilgi aldı. Kartepe Genç Akademi’nin hizmet vermeye başlamasından bu yana büyük ilgi gördüğünü belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Geleceğin Kartepe’sini ancak gençlerimizle inşa edebiliriz. Bunun için vatanına, milletine bağlı bilime, spora, sanata değer veren gençlik yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kocaeli’nin her ilçesinden akademiyi ziyarete gelenler, akademiye hayran kalmaktadır. Bu da bizleri ayrıca mutlu etmektedir’’ dedi.

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