Binanın çatısı alevlere teslim oldu, 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 306 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında dumandan etkilenen Saniye E., Şenol E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin ilk müdahalesi, adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yangını gören vatandaşlar, sokağı doldurdu. Şenol E. ve Saniye E. daha sonra tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin çalışmalarının ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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