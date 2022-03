Vefa İbrahim Aracı: "Kırım Tatarlarını bu savaşta taraf yapmasınlar" Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Başkanı Vefa İbrahim Aracı: "Maddi, manevi tüm imkanımı soydaşlarımız için seferber etmeye hazırım"

RusyaUkrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, "Cumhurbaşkanımız bu konuda bence çok iyi bir politika izliyor. Bu konuda kendilerini kesinlikle destekliyoruz. İstediğimiz şudur ki, Kırım Tatarlarını bu savaşta taraf yapmasınlar" dedi.

Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kocaeli'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. RusyaUkrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Aracı, Kırım Tatarlarının bu savaşta taraf yapılmasını istemediklerini söyledi.



"Kırım Tatar halkı bundan ciddi bir zarar görüyor"

Türkiye Cumhuriyeti’nin arabuluculuğu ve öncülüğü konusunda güvenlerinin sonsuz olduğunu ifade eden Vefa İbrahim Aracı, "Öncelikle bu yüzyılda böyle savaşların olmaması gerektiğine inanıyoruz. Eğer savaş yapılıyorsa da çocuğa, sivile karşı eylem yapılmaması taraftarıyız. Kırım Tatar halkı özellikle 1945'ten sonra, Stalin’in sürgününden sonra yavaş yavaş vatana dönüşle ilgili program yapmaya başladılar. Bu tabii çok büyük bir mücadeleydi. Özellikle bugün Ukrayna'daki anlamlı, ciddi bir nüfus oluşturan Kırım Tatarlarının birçoğu Orta Asya’nın belli yerlerine dağılmış, sürgünle dağılmış nüfusun birçoğu Kırım’a yakın Ukrayna bölgelerine yerleşmişlerdi. Çünkü Kırım’a girmeleri yasaktı. Daha sonra Kırım’a mücadelelerle girmenin sonucunda özellikle Özbekistan’dan pek çok soydaşımız Kırım’a yerleştiler. Daha önce gelip Ukrayna’ya yerleşmiş olanlar yine Ukrayna’da kaldılar. Çünkü Kırım’a çok yakın bölgedeydi, o tarihte de malumunuz Kırım, Ukrayna toprağıydı. 2014 yılına geldiğimizde Rusya tekrar Ukrayna’ya girdi ve Ukrayna’yı kendi topraklarına kattığını söyledi. Orada yaşayan Kırım Tatarlarının bir kısmı Ruslarla beraber yaşamayı tercih etmedi; bir kısmı orada kalmalarına rağmen çocuğu, işi veya eğitimi vasıtasıyla Ukrayna’da yaşamaya başladı. Aslında aynı halk hem Kırım’da yaşıyor hem Ukrayna’da yaşıyor. Sürgünde Özbekistan’a giden soydaşlarımızın bir kısmı da Moskova’ya veya Rusya’nın başka coğrafyalarına dönmüşlerdi. Bugün gelinen noktada Rusya’nın bu atağıyla özellikle sivil yerlere düşen bombalardan dolayı Kırım Tatar halkı bundan ciddi bir zarar görüyor" dedi.



"Kırım Tatarlarını bu savaşta taraf yapmasınlar"

Vefa İbrahim Aracı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişik düşüncede olan değerli Kırım Tatar soydaşlarımız var, eski liderlerimiz var. Bunların şu an birbiriyle çatışmasını biz asla tasvip etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki diasporalar, biz dernekler olarak gelecek soydaşlarımıza sonuna kadar destek olacağımızı buradan beyan ediyorum. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti şu anda, bu savaşta belki arabuluculuk durumunu üstlenecek. Cumhurbaşkanımız bu konuda bence çok iyi bir politika izliyor. Bu konuda kendilerini kesinlikle destekliyoruz. İstediğimiz şudur ki, Kırım Tatarlarını bu savaşta taraf yapmasınlar. Çünkü biliyoruz ki o coğrafyada aynı topraklarda yaşayan aileler var. Bunların şu an orada yaşayan Müslüman Kırım halkına kesinlikle zararı olur. O yüzden şu anda birlik günü. O coğrafyadaki tüm Kırım Tatar halkları inşallah bir gün daha sıkı bir şekilde bir araya gelirler. Bu konuda da inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti öncü rolünü üstlenecektir."



"Soydaşlarımız için tüm imkanlarımı seferber etmeye hazırım"

Türkiye’ye gelecek olan tüm Kırım Tatarları için elinden gelen tüm imkanları seferber edeceklerini vurgulayan Aracı, "Göç İdaresi konuya çok sıcak bakıyor. Göç İdaresi yetkililerine de söyledim; şahsi olarak maddi, manevi tüm imkanımı soydaşlarımız için seferber etmeye hazırım. Bu konuda destek de görüyorum. Eksik olmasın birçok Kırım Tatar soydaşım hemen beni aramaya başladı. Zaten bu hafta sonu diğer dernek başkanlarımızı da çağırmamızın sebebi bu. Çünkü birçok duyarlı arkadaşım beni arayıp, 'Bu konuda ne yapabiliriz?' diye beyanda bulundular. Eğer bugün diasporalar veya birtakım başka yerlerde yapılan provokasyonlar Kırım’a doğru yapılırsa çok daha fazla saldırıya tanık olunur. Çünkü tarihte bunun örnekleri var. O yüzden bizim çok dikkatli olmamız lazım. Kırım Tatar soydaşlarımız açısından biz her zaman barış çağrısından yanayız. Şahsi olarak da Kırım Tatar soydaşlarımın yanındayım, gelecek olan soydaşlarımıza kalacak yer bulacağız inşallah" dedi.

