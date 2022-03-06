Tuzlaspor - İstanbulspor: 0-2

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Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli), (DHA)STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Baran Eraslan (xx), Mehmet Kapluhan (xx)

TUZLASPOR: Emre (x) İsmail (x), Rotman (x), Bardhi (x) (Dk. 79 Tayfun x), Diack (x), Ezeh (x), Erhan (x) (Dk. 46 Samet x), Ferhat (x), Posmac (x), Sedat (x) (Dk. 33 Safa x) (Dk. 74 Metincan x), Onat Kutay (x) (Dk. 46 Ahmet x)

İSTANBULSPOR: Muhammed (xx) Mehmet (xx) (Dk. 23 Okan xx), Eslem (xx) (Dk. 81 Cajic), İbrahim (xxx), Oğuzhan (xx) (Dk. 70 Muammer xx), Ferhat (xx), Ethemi (xxx) (Dk. 70 Rroca xx), Inainfe (xx), Melih (xx), Ali (xx), Topalli (xx) (Dk. 70 Emir Kaan xx)

GOLLER: Dk. 12 Ethemi, Dk. 25 İbrahim (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: İsmail, Ezeh (Tuzlaspor) Ferhat (İstanbulspor)Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Kocaeli Stadyumu'nda İstanbulspor'a 2-0 yenildi.12'nci dakikada İstanbulspor'un kontra atağında Ethemi ceza sahası içerisinde topla buluştu. Ethemi, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

25'inci dakikada Topalli'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde dokunan İbrahim, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

Müsabaka deplasman ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-03-06 18:10:31



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