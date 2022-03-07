Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izlerken 'kırmızı kart' nedeniyle kalbine yenik düştü

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evinde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçeli Ahmet Özdemir (27), hakemin kırmızı kart kararının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki evinde FenerbahçeTrabzonspor maçını izleyen sarı lacivertli takımın taraftarı Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine sinirlendi. Bir anda fenalaşan Ahmet Özdemir, yığıldı. Birlikte maç izlediği ailesi tarafından hastaneye götürülen gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in daha önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-03-07 00:29:37



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