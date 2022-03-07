İtfaiye ekiplerinden her yaş grubuna yangın eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın semineri ve tahliye tatbikatlarıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlarda yangın bilinci oluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri; kamu kurumları, okullar ve mahalle sakinlerinden gelen eğitim taleplerini karşılıksız bırakmıyor. Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik verilen eğitimlerle her yaştan vatandaşa yangın bilinci oluşturuluyor. Bu kapsamda, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Eğitim Birimi KOBİTEM ekiplerince Kartepe Mavi Boncuk Anaokulu, Özel Bilgi Köprüsü Anaokulu ve Sabancı Kültür Merkezi çalışanlarına yangın semineri verildi, tahliye tatbikatı yapıldı.

KOBİTEM eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde; yangının oluşumu ve tehlikeleri, alınabilecek önlemler, yangın esnasında doğru hareket tarzı ve taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı konularında bilgiler verildi. Ayrıca okul öncesi öğrencilerine itfaiyecilik mesleği tanıtıldı, itfaiyecilerin kıyafetleri ile yaptıkları hizmetler hakkında bilgiler verildi. Faaliyetin en sonunda ise tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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