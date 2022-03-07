Maçı izlerken ölen Fenerbahçeli Ahmet'in babası: Kırmızı kart ve gole aşırı hiddetlendi (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

FenerbahçeTrabzonspor maçını izlerken hakemin gösterdiği kırmıza karta sinirlenip odasına geçtikten sonra kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Ahmet Özdemir için İzmit Alikahya Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarının katıldığı cenazede, namazın ardından Abdullah Özdemir, kardeşinin tabutuna sarıldı. Ahmet Özdemir'in cenazesi, Alikahya Gürcüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-03-07 14:44:00



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