Maçı izlerken ölen Fenerbahçeli Ahmet, toprağa verildi



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İzmit'te Fenerbahçe Trabzonspor maçı sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ahmet Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Özdemir, evinde ailesi ile birlikte Fenerbahçe-Trabzonspor maçını seyretmeye başladı. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe taraftarı Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine ve ardından takımının yediği gole sinirlendi. Daha sonra odasına çekilen Ahmet Özdemir, burada yere yığıldı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Özdemir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Özdemir, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ahmet Özdemir için İzmit Alikahya Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarının katıldığı cenazede, namazın ardından Abdullah Özdemir, kardeşinin tabutuna sarıldı. Ahmet Özdemir'in cenazesi, Alikahya Gürcüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazına katılanlar

-Tabutun başında taziyeleri kabul eden baba Salih Özdemir

-Cenaze namazı

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-03-07 14:47:39



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