Maçı izlerken ölen Fenerbahçeli Ahmet'in babası: Kırmızı kart ve gole aşırı hiddetlendi (3)

İkinci toplantı için detaylar belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FENERBAHÇE BAŞŞAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Spor Kulübü, hayatını kaybeden Ahmet Özdemir ile ilgili resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda "Dün akşam Fenerbahçemizin, Trabzonspor ile oynadığı müsabakayı televizyon başında izlediği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan taraftarımız Ahmet Özdemir´in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kalbinden Fenerbahçe sevgisini eksik etmeyen, sarı laciverte olan aidiyetiyle bizleri derinden etkileyen 27 yaşındaki genç taraftarımız, bugün düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Camiamız, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan bu güzel insanı asla unutmayacak! Merhum Ahmet Özdemir´e Allah´tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-03-07 15:49:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.