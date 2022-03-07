Jandarma ekipleri kadınlara karanfil takdim etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara karanfil takdim etti.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir faaliyet düzenledi. Etkinlik kapsamında 10 ilçede yaşayan kadınlar ziyaret edildi. Ziyaretlerde kadınlara hem karanfil takdim edildi, hem de aile içi ve kadına şiddetle mücadele konularında bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.