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Açelya Akkoyun anlattı, kadınlar dinledi Oyuncu Açelya Akkoyun: "Kadın erkek gece ile gündüz gibidir, bir günü oluşturur. Ne gecesiz bir gün olur, ne gündüzsüz bir gün olur"

İHA

Açelya Akkoyun anlattı, kadınlar dinledi Oyuncu Açelya Akkoyun: "Kadın erkek gece ile gündüz gibidir, bir günü oluşturur. Ne gecesiz bir gün olur, ne gündüzsüz bir gün olur"

Yazar ve dizi oyuncusu Açelya Akkoyun, Kocaeli'de düzenlenen söyleşide kadınlarla bir araya geldi. Kadın ve anne olmak üzerine bilgilendirmelerde bulunan Akkoyun, "Kadın erkek gece ile gündüz gibidir, bir günü oluşturur. Ne gecesiz bir gün olur, ne gündüzsüz bir gün olur. Hukuksal olarak da, Allah katında da hepimiz eşitiz. Bence kadın erkek arasında dengeyi yakalamak çok kıymetlidir" dedi.
Yazar ve dizi oyuncusu Açelya Akkoyun, Kartepe Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Kocaeli’de sevenleriyle bir araya geldi. Kadın ve anne olmak üzerine katılımcılara bilgilendirmelerde bulunan başarılı oyuncu Açelya Akkoyun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayarak şiddetsiz bir dünya diledi. "İyi Ki Kadınım" kitabını çıkaran Akkoyun, kadınlık yolculuğu ve kadına bakış açısını kitabında değindiğini söyledi. Akkoyun, "Kadının erkeğin günü yok, gün gündür ama yıllar önce Amerika’da bir faciadan sonra bu ortaya çıkmıştır. İnsan bir gün değil 365 gün değerli olduğunun bilinciyle yaşamak zorundadır ama tabi ki 'Kadınlar Günü' güzel bir gün. Bence ev hanımlığı önemli bir meslek. Topluma insan yetiştirmek, toplum için bir düzeni sürdürebilme çabası çok kıymetli. Dolayısıyla burada farkındalığı gelişmiş, 'Neden ben bu dünyada varım?' sorusuna sadece ev hanımı olmak için değil; bu topluma, bu insanlığa çocuklarım ve kendim için ne katabilirim sorusunu sorgulayan annelerin farkındalığını oluşturmak adına böyle toplantılar, söyleşiler yapmak önemli. Topluma farkındalık konuşmaları çok önemli ve gereklidir" dedi.

"Kadınlık yolculuğumda çok mutlu olduğum anları paylaştım"
"Aslında Dünya Kadınlar Günü değil, bizim günümüz olması lazım" diyen Açelya Akkoyun, "Benim söylediğim bir söz vardır; 'Kadın erkek gece ile gündüz gibidir, bir günü oluşturur. Ne gecesiz bir gün olur ne gündüzsüz bir gün olur'. Hukuksal olarak da, Allah katında da hepimiz eşitiz. Bence kadın erkek arasında dengeyi yakalamak çok kıymetlidir. Üstünlüklerimizi birbirimize silah olarak kullanmayacağımız, üstünlüklerimizi birbirimize şefkatle faydalanmayı sağlayacağımız ilişkilerimiz olmasını diliyorum. İnsana ait şiddet son olsun. Şiddetin cinsiyeti olmaz, kadın şiddetini ortaya çıkmasına sebep veren insanların önce zihniyetlerine Allah akıl fikir versin. Maalesef şiddetin cinsiyeti oldu, ben toplu olarak şiddete son demek istiyorum. 'İyi Ki Kadınım' diye bir kitap çıkardık aslında 'İyi Ki İnsanım' isimli çıkarmak gerekiyordu ama gün olacak, o da olacak. Burada kendimce kadınlık yolculuğumda çok mutlu olduğum anları paylaştım. Daha sonra tabi toplumsal, evrensel olarak kadına bakışta olmaması gerekenleri konuştuk" diye konuştu.
Söyleşiyi dinleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise Açelya Akkoyun'a teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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