Mehmet Altıparmak: “Kocaelispor’un ne olduğunu en iyi bilenlerdenim” Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: “Bu sene Kocaelispor için geçiş senesi oluyor” “Mücadele gücümüzü muhteşem taraftarımızla birleştireceğiz”

Ligde oynadığı son karşılaşmada Keçiörengücü’nü deviren Kocaelispor, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Kocaelispor’u en iyi bilenlerden biri olduğunu söylerken, bu senenin takım için bir geçiş dönemi olduğunu belirtti.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Keçiörengücü’nü mağlup eden Kocaelispor, haftaya moralli başladı. Yeşilsiyahlılar, bu galibiyetle puanını 32’ye yükseltirken alt sıralardan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Körfez ekibinin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kocaelispor’u en iyi bilenlerden biri olduğunu söyleyen Altıparmak, kalan haftalarda iç saha veya deplasman ayrımı yapmadan kendi oyun felsefelerini yansıtacaklarını dile getirdi. En gerçekçi hedeflerinin alt sıralardan kurtulmak olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, yaptığı açıklamalarla birçok konuya açıklık getirdi.



“Bu galibiyet çok önemliydi”

Göreve geldiklerinden beri uygulamaya çalıştıkları oyun felsefesinin iyi sinyaller verdiğine ve son galibiyetin de bu sebeple önemli olduğuna vurgu yapan Mehmet Altıparmak, “Bizim için çok önemli bir karşılaşmayı kazandık. Bu karşılaşma geldiğimizden beri yaptıklarımız anlamında çok önemliydi. Çünkü geldiğimiz zamandan beri 4 haftalık periyodun 3 haftasını deplasmanda oynadık. Deplasmanda oynadığımız maçların hepsinde de sanki kendi evimizdeymiş gibi önde baskı yapan, önde oynayan, devamlı gol pozisyonu üretmeye çalışan bir takım görüntüsüne büründürmek istedik. Bunu, özellikle Balıkesir maçıyla başlayan seride oyunun belli bölümünde yaptık. Tuzla maçında bunu daha fazla geliştirdik. İstanbulspor maçında da gerçekten ne istediğimizi bilen, anlayan bir yapıda futbol görüşümüz vardı. Bunu da sahada çok iyi uygulayan bir takımımız vardı” şeklinde konuştu.



“Kocaelispor’un ne olduğunu en iyi bilenlerdenim”

Bu senenin camia için bir geçiş sezonu olduğunu belirten Altıparmak, önümüzdeki sezon çok daha büyük hedeflere doğru yol alacaklarını söyledi. Altıparmak, “Camia olarak sezon başında belli hedefler vardı. Bu hedeflerle şu andaki hedefler arasında şu anda farklılıklar var. Gerçekçi hedefimiz, bir an önce buradan uzaklaşıp alt sıralardan kurtulmak. Alt sıralardan kurtulduktan sonra zaten kadro kalitesi olarak iyi bir takımız. Daha sonra orta vadedeki diğer hedeflerimize doğru gideceğiz. Çünkü çok büyük bir camiamız, muhteşem bir taraftarımız var. Kocaelispor’un ne olduğunu, Kocaelispor’un nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerdenim. Çünkü bu camianın içinde daha önce de çalışmıştım. Biz inşallah mücadele gücümüzü muhteşem taraftarımızla birleştireceğiz. Kalan haftaların hepsinde de içeri, dışarı ayrımı yapmadan inşallah her maçımızı kendi oyun planımızı, kendi isteklerimizi sahaya yansıtan bir takım görüntüsüyle bitireceğiz. Bu sene Kocaelispor için bir geçiş senesi oluyor ama inşallah bu seneyi geçtikten sonra seneye daha büyük hedeflere doğru yol alacağız” diye konuştu.



Seneye hedefler daha büyük

Yönetimsel anlamda aldığı destekten memnun olduklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, Kocaelispor’u seven herkesle beraber seneye farklı bir hikaye yazacaklarını ifade etti. Altıparmak, “İyi bir yönetimimiz var. Göreve geldiğimizden beri ne istediysek yapmaya çalışıyorlar. Başka Kocaelispor yok. Bizim buradaki tek amacımız; bütün Kocaeli’yi, Kocaeli’yi sevenleri, Kocaelisporluyum diyen herkesi bu çatı altında birleştirmek. Çünkü bu işe şimdiden başlamamız lazım. Bu seneyi inşallah böyle atlatıp seneye daha büyük hedeflerimize doğru hep beraber gitmek istiyoruz. Onun için de yapacağımız tek şey; daha çok çalışmak ve hedefimize hep beraber gitmek” dedi.

