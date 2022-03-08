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Miss Europe 2011 3’üncüsünün oynadığı kısa film, Dünya Sağlık Örgütü’nün kısa film festivalinde finale kaldı

İHA

Miss Europe 2011 3’üncüsünün oynadığı kısa film, Dünya Sağlık Örgütü’nün kısa film festivalinde finale kaldı

– Art Nicomedia Derneği, Dünya Sağlık Örgütü’nün düzenlediği ‘Herkes İçin Sağlık’ adlı kısa film festivalinde finale kalmaya hak kazandı. Aynı zamanda filmde, Miss Europe 2021 güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil eden ve 3’üncü olan Duygu Çakmak rol aldı.
Art Nicomedia Derneği, hazırladığı kısa film ile Dünya Sağlık Örgütü’nün düzenlediği ‘Herkes İçin Sağlık’ adlı kısa film festivalinde finale kaldı. Filmin yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini Art Nicomedia Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç üstlenirken, Lübnan’da düzenlenen Miss Europe 2021 güzellik yarışmasında 3’üncü olan 25 yaşındaki Duygu Çakmak filmde rol aldı . 2020’de çekilmesi planlanan film, Duygu Çakmak da dahil olmak üzere ekipteki kişilerin koronavirüse yakalanması sebebiyle 1 yıl ertelendi. İnsanların pandemide psikolojik olarak girdikleri sıkıntılar ele alan, sosyal hayata karışmanın bir bedeli olabileceğinin mesajını veren film, 105 ülkeden toplamda 1027 filmin bulunduğu festivalde finale kaldı.

“1 sene ertelemek zorunda kaldık”
Kısa filmde başrol oynayan Miss Europe 2021 3’üncüsü Duygu Çakmak, “Lübnan’da düzenlenen Mİss Europe güzellik yarışmasında ülkemize 3’üncülük getirdim. Şimdi de farklı bir alanda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Aslında bu kısa film konusunu 2020 yılı boyunca konuşuyorduk. Bu projeyi ne zaman hayata geçireceğimizi düşünürken ekipteki arkadaşlarımız virüse yakalandı. Ben de korona virüse yakalandım ve projeyi 1 sene ertelemek zorunda kaldık. Bu filmi geçen sene çektik fakat meyvelerini şimdi toplamaya başladık. Birçok film festivaline katıldık. Şimdi de çektiğimiz film, Dünya Sağlık Örgütü’nün kısa film festivalinde yarışıyor. 105 ülkeden 1027 filmin katıldığı festivalde Türkiye şu anda derecede. Bu proje için bana teklif geldiğinde kabul ettim ve çok beğendim. Çünkü ben de iletişim fakültesi mezunuyum ve hocalarımız korona virüsle alakalı hiç film yapılmadığını söylüyordu. Hem bir farkındalık oluşturmak, hem de bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek adına bu projeye katıldım” şeklinde konuştu.

“Durumun daha kötüye gidebileceğini anlatmak istedik”
Çektikleri kısa filmde vermek istedikleri mesaja değinen Çakmak, “Çok mutluyum , çünkü ilk projem Dünya çapında bir başarı yakaladı ve bu benim için çok önemli. Filmde oynadığım dönemde birçok insanın korona virüs sebebiyle üzüntüye sahipti. Bu yüzden sosyal farkındalıkla alakalı bir filmde oynadığım için çok mutluyum. Bu filmde ‘Evet, sosyal hayata döndük ama, bunun bir bedeli var’ mesajını vermek istedik. Bir süre daha sosyal hayattan mahrum kalmamız gerektiğini, eski hayatımıza bir anda geri dönersek virüse yakalanacağımızı ve durumun daha kötüye gidebileceğini anlatmak istedik” dedi.

“Ekipteki herkes sırayla virüse yakalandı”
Amaçlarının ilk başta sadece sosyal sorumluluk amaçlı bir film çekmek olduğunu ifade eden Art Nicomedia derneği başkanı Akın Ülkü Sevinç, “Invisible filminin yapımcısı, senaristi ve yönetmeniyim. Bu filmi pandemi dönemine vurgu yapmak için insanların üzerinde oluşan baskı, bıkkınlık ve psikolojik yorgunluğu temel alarak bir film hazırladık. Ekipteki herkes sırayla virüse yakalandı. Çok iddialı değildik, sadece sosyal sorumluluk amaçlı bir film çektik. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün düzenlediği ‘Herkes İçin Sağlık’ adlı film festivalinde sürpriz bir şekilde finale kaldık. Bu, bizim için çok büyük bir başarı. Sonuçlar 1 ay içinde açıklanacak. Filmi değerlendiren jürilerin arasında film yönetmenlerinin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü’nde çalışan doktorlar ve psikologlar da vardı. O yüzden bu elemeden geçmek bizim için değerliydi” ifadelerini kullandı.

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