Atık malzemelerden sokak hayvanlarına sıcak yuva

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Çayırova Belediyesi, atık malzemeleri değerlendirerek sokak hayvanları için sıcak bir yuvaya dönüştürüyor.

İlçe genelinde bulunan kedi evleri ve doğal yaşam alanında bulunan köpek evlerine düzenli mama dağıtımı yapıp rutin temizliklerini gerçekleştiren belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sokak hayvanlarının barınma ihtiyacı da karşılanıyor. Sıfır atık projesi kapsamında atık malzemelerin dönüşümü için gayret gösteren Çayırova Belediyesi, kendi marangozhanesinde çıkan atık malzemelerden sokak hayvanlarına kedi evi yapıyor.

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