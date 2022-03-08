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Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB-3 ve MİUS, muharebede devrim yapacak

DHA

Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB-3 ve MİUS, muharebede devrim yapacak


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)BAYKAR Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağının ilk prototipinin ilk uçuşunu gelecek yıl hedeflediklerini belirterek, "Bayraktar TB-3 hem de Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) bir gün devreye girerlerse nasıl ki Bayraktar TB-2 SİHA'larımız filolar halinde uçarak muharebe tarihinde paradigma dönüşümüne neden oldular, bu uçaklar da muharebede devrim yapacaklar" dedi.
Gebze Teknik Üniversitesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Selçuk Bayraktar, teknoloji alanındaki deneyimlerini aktardı. Muharebede devrimi gerçekleştirecek uçakların yapıldığını söyleyen Bayraktar, "Bayraktar TB-3 dediğimiz gemiye konuşlu SİHA, dünyanın ilk gemiye konulu SİHA´sı olacak. Helikopter İHA'lar var onlar daha kompleks platformlar. Sabit kanatlı bir insansız hava aracı olarak geliştirdiğimiz bir platform. MİUS dediğimiz insansız hava araçlarıyla birlikte bu araçlar hem Bayraktar TB-3 hem de Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) bir gün devreye girerlerse nasıl ki Bayraktar TB-2 SİHA'larımız filolar halinde uçarak muharebe tarihinde paradigma dönüşümüne neden oldular, bu uçaklar da muharebede devrim yapacaklar. Şu an bunun; Bayraktar TB-3'ün geliştirme faaliyetleri devam ediyor. 1200 kilogram civarında bir uçak ve gemiden neredeyse en ufak bir müdahale olmadan inip, kalkma kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Bu aracımız, karadan da görevini yapabilir aynı şekilde. MİUS da 6 ton civarında az görünür nitelikte tasarladığımız, bir sonraki yılda da ilk prototipinin ilk uçuşunu hedeflediğimiz ülkemizin ilk insansız savaş uçağı. Yine kısa pistli gemilere inip, kalkma özelliğine sahip olacak şekilde tasarladık" diye konuştu. 
'AKILLI UÇAN MOBİLİTENİN HAYATIMIZA GİRECEĞİNİ GÖRÜYORUZ'
Birçok alanda mobilitelerin insan hayatına girdiğini kaydeden Bayraktar, "Zirai ilaçlamadan tutun, afet gönüllülerine yardım götürmeye ya da dağ başında mahsur kalmış insanlara yardım götürmeye, plazaların camlarını silmekten tutun da çok geniş bir alanda uçan dron taksilere kadar hayatımıza uçan mobilite giriyor. Aslında girmeye başladı ama daha henüz tam farkına varamayabiliyor. Bütün otomotiv firmalarının da büyük havacılık firmalarının da bu alanda çalışma yürüttüğünü görüyorsunuz. Bugün ortaya çıkmış bir ürün yok ama hepsinin bütün bu teknolojik gelişmeleri, bizim de bu insansız hava araçları serüvenimizin geldiği nokta olarak, bizim de ismini 'Cezeri' koyduğumuz akıllı, uçan arabalara doğru gidiyor teknoloji. Bu ileride yürüyen arabalar olmayacak anlamına gelmiyor, yine olacaklar ama çok geniş bir spektrumda akıllı uçan mobilitenin hayatımıza gireceğini görüyoruz" dedi. 
'19 ÜLKEYE İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALANDI'
Baykar'ın dünyaya en fazla insansız hava aracı ihraç eden firma olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bayraktar mini İHA 6 kiloydu, Akıncı 6 ton. Açıkçası temeline baktığınızda biri diğerinin daha büyüğü. Tamam çok stratejik görevler yapıyor, çok daha büyük ekiplerle yapıyorsunuz ama verdiğiniz mücadele çok farklı değil. Bunlar robot uçaklar, büyük oranda bir tuşa bastığınızda kalkıp, inen otomatik taksi yapan ve üzerindeki faydalı yüklerle görev yapan cihazlar. Binlerce kilometre gezebiliyorlar, saatlerce havada kalabiliyorlar. Baykar, şu anda dünyada en fazla ülkeye insansız hava aracı ihraç eden firma. Dünyada da Türkiye bu anlamda ilk 3'te, diyebilirim. 19 ülkeye ihracat sözleşmesi imzalandı ve bunların birçoğuna da ihraç edildi. Bundan elde ettiği gelirle de yeni platformları biz geliştiriyoruz. İnsansız savaş uçağıyla uğraşıyoruz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-03-08 15:27:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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