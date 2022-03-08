Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' sağlayanlara operasyon: 91 gözaltı

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KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´de, usulsüz olarak engelli raporu, rüşvet karşılığı sağlık raporu sağlayan, aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 eczacının da bulunduğu 91 kişi polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz engelli raporu, rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlendiğini belirleyerek operasyon düzenledi. Bugün, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun´da düzenlenen operasyonla usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlikistirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da bulunduğu 91 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2022-03-08 17:45:21



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