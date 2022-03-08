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Usulsüz engelli raporu sağlayan 91 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Usulsüz engelli raporu sağlayan 91 şüpheli gözaltına alındı

Usulsüz olarak engelli raporu ve rüşvet karşılığı sağlık raporu sağlayan aralarında 3 doktor, 2 hemşire, ve eczacının da bulunduğu 91 şüpheli, Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlikistirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan aralarında 3 doktor, 2 hemşire, sekreter ile eczacının da bulunduğu toplam 91 şüpheli hakkında polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında şüpheliler; Kocaeli ile birlikte İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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