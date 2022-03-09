1987 kışında ne oldu, neler yaşandı?

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Kocaeli 1. Amatör Küme PlayOff müsabakalarında Şirinspor'u 31 mağlup eden Çayırova Menderesspor Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Kocaeli 1. Amatör Küme'den Süper Amatör Lig'e yükselmek için oynanan Şirinapor Çayırova Menderesspor PlayOff müsabakasında heyecan yaşandı. Şirinspor, 90. dakikaya kadar 10’lık üstünlüğünü korurken, Çayırova Menderessporlu futbolcu Enes Reisli 90+4. dakikada sahneye çıkarak takımının beraberlik golünü attı. Bu golün ardından maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında kıyasıya mücadele eden iki takım da gol arayışı içinde bulundu. Çayırova Menderesspor, 102. dakikada Tuğber Önen’in attığı gol ile 12 öne geçti. 118. dakikada ise Enes Reisli takımını 13 öne geçiren golü attı. Müsabakayı 3 golle kazanan Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig’e yükselen taraf oldu. Futbolcular ve taraftarlar maçın ardından büyük mutluluk yaşadı.

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