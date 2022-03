Çöpe atılan malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor Geri dönüşüme kadın eli değdi

Kocaeli'de atık malzemeleri dekoratif aksesuar, kıyafet ve çanta gibi birbirinden güzel ürünlere dönüştüren kadınlar geri dönüşüme büyük katkı sağlıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ev hanımları, yaptıkları el işi çalışmalarla hem atık malzemeleri hem de boş vakitlerini değerlendiriyor. Haftanın belirli günlerinde Gölcük Belediyesi Sanat Galerisinde bulunan atölyede bir araya gelen kadınlar, birbirinden güzel ürünler yapıyor. Eskimiş, kullanılmayan ve çöpe atılan ürünleri; Amerikan servisi, çanta, etek, yelek ve bez bebek gibi çeşitli ürünlere dönüştüren kadınlar, geri dönüşüme de katkı sunuyor.

Ev hanımlarına eğitimi ise Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Sorumlusu ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olan Naz Camkıran (47) veriyor. 8 yıldır sanatçı Camkıran ile birlikte çalışan kadınlar, ekip ruhunu ürünlerine de yansıtıyor.



"Aşkla çalışıyorlar"

'Gölcük için ne yapabiliriz' fikriyle yola çıktıklarını söyleyen Camkıran, "Hediyelik eşya üretmeye karar verdik ve gönüllü ekip kurduk. 8 yıldır aynı ekiple beraber çalışıyoruz. 'Gölcük Nüzhetiye bebekleri dışında neleri canlı tutabiliriz?' diye konuştuk ve Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in talimatıyla buraya atandım. Burada sanat galerisi sorumlusu olarak çalışıyorum, aynı zamanda Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Bez Bebek Sanatçısı ve kültürel miras taşıyıcısıyım. İlk projemiz ’Ustalar Öğrenciler İle Buluşuyor’ oldu. Her ay düzenli olarak sanat günleri yapıyoruz. Kültürel miras taşıyıcılarımızı her ay buraya getiriyoruz. Uluslararası festivallerde ve Türkiye’deki festivallere ekibimle birlikte katılıyoruz. Desteklerimiz Ali Yıldırım Sezer tarafından karşılanıyor. En son Antalya fuarına gitmiştik, güzel yorumlar aldık. Gönüllü ekibim haftanın 23 günü gelip çalışıyor, atölyemiz boş durmuyor. Hepsi gönüllü, aşkla çalışıyorlar, bazen evden de çalışıyorlar" dedi.



"Sokakta gördüğümüz çöpleri de topladığımız oluyor"

Hiçbir şeyi çöpe atmadıklarını söyleyen Camkıran, "Evdeki eski gömlekler, pantolonlar, tişörtler aklınıza ne gelirse hepsini alarak burada ayrıştırıyoruz, bu malzemelerle çok güzel ürünler çıkıyor. Sokakta gördüğümüz çöpleri de bazen topladığımız oluyor. Yeni eşyalarla değil ’Eski malzemelerle ne yapabiliriz?’ diye yola çıktık. Daha önce yaptığımız projelerde de gençlere neyi nasıl kullanabileceklerini göstermek niyetindeydik, başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz. Bizim haziran ayında bir sergimiz olacak, eğer ürünlerimiz satılırsa sokak hayvanlarına ya da başka bir derneğe bağışlamayı hedefliyoruz. Hem burada çalışarak gönlümüzü tatmin ediyoruz hem de bir şekilde insanların bundan faydalanmasını sağlıyoruz. Evde kullanılmayan ne varsa, eski çeyizlerden dantellere kadar her şeyi vatandaşlar bize getirebilirler. Biz burada o malzemelerle çok güzel ürünler çıkartabiliriz, ya da onlara bunu öğretebiliriz" diye konuştu.



"Hazır alan değil, üreten olalım"

Çocuklarını okula bıraktıktan sonra atölyeye çalışmaya geldiğini söyleyen Selma Cebeci ise "8 sene önce kursiyer olarak başladım. ’Gölcük için bir şey yapalım’ dendiğinde gönüllü olarak çalışmaya başladım. Evde çocuğumuzu bırakıyoruz, kayınpederim var onu bırakıp buraya geliyorum. Artık evden de bir şey çöpe atamıyoruz. Ürettiğimiz ve kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kadınlara şunu söylemek istiyorum; hazır alan değil, üreten olalım. Ürünleri atmadan önce nasıl değerlendiririz diye düşünsünler" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.