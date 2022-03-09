Başiskele'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyatlardaki fahiş artış ve ürünlerin depolarda saklandığı yönündeki şikayetler üzerine marketlerde denetim yaptı.

Başiskele Belediyesi zabıta ekipleri, şikayetlerin artması üzerine başta ulusal ve yerel zincir marketler olmak üzere kent genelindeki gıda satıcılarına yönelik denetimleri artırdı. Denetimlerde raflarda yağ olup olmadığı, raftaki etiket ile kasa çıkış fiyatlarının birbirine uyup uymadığı ve depolarda yağ saklanıp saklanmadığı incelendi. Denetim yapılan marketlerin raflarında yeterli miktarda yağ bulunduğu gözlenirken, depolarda da anormal ürün stokunun bulunmadığı görüldü.

Denetimlerin süreceğini belirten ekipler, söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını kaydetti.

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