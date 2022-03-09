Vincin çarptığı işçi yaşamını yitirdi

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Erol POLAT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde çalıştığı çelik döküm fabrikasında vincin çarptığı Yıldıran Usta (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çayırova ilçesindeki bir çelik döküm fabrikasında dün 2 çocuk babası Yıldıran Usta, vincin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze´deki bir özel hastaneye kaldırılan Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yıldırım Usta´nın cenazesi, bugün Zonguldak´ın Alaplı ilçesinde toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Erol POLAT

2022-03-09 14:25:54



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