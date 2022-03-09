Bu haber tüm boşanacakları ilgilendiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu haber tüm boşanacakları ilgilendiriyor

İHA

Bu haber tüm boşanacakları ilgilendiriyor

Mart ayında meclis gündemine gelmesi beklenen 6. yargı paketindeki yenilikleri ve değişiklikleri boşanma avukatı Serpil Çınar değerlendirdi.
İlk olarak bir çok kez tartışmalara sebep olan süresiz nafaka hakkında bilgiler veren boşanma avukatı Serpil Çınar, süresiz nafakanın Türk Medeni Kanunu’nda en tartışılan konulardan birisi olduğunu belirterek, “Açıkçası ülke olarak yıllardır ‘kaldırılsın’ ve ‘kaldırılmasın’ diye ikiye bölündük. Süresiz nafaka mağdurları platformu gibi birçok topluluk, nafakanın kaldırılması yönünde talepler. Nafakanın kaldırılmasına karşı çıkan kadın haklarını savunan topluluklar da aksini iddia etti. Aslında kanunda ‘yoksulluk nafakası’ olarak tanımlanan bu nafaka türünün, sadece kadınlara tanınan hak olduğu sanılmaktadır. Oysa Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesinde tanımlanan yoksulluk nafakasının hiçbir yerinde sadece kadınlara verildiği belirtilmemektedir. Boşanma ile refah seviyesi bozulacak olan taraf, evliliğin bitimiyle kusursuz ya da daha az kusurlu ise yoksulluk nafakası almaya hak kazanmaktadır. Ülkemizde kadınların eğitim düzeyini tamamlaması ve istihdam oranının erkeklerden daha düşük olması nedeniyle yoksulluk nafakasını almaya daha çok kadınlar hak sağlamaktadır. Süresiz denilmesinin nedeni ise ne zaman sona ereceğinin kesin olmamasından kaynaklıdır ve şartların oluşmaması halinde nafaka sona ermeyecektir. Nafaka alacaklısının evli gibi birisiyle yaşaması, evlenmesi, işe girmesi, ölümü halinde sona erecektir” dedi.

“Nafakanın evlilik süresi ile orantılı olmasını doğru bulmuyorum”
Nafakaya getirilen yenilikleri değerlendiren Çınar, “Yürürlükte olan yoksulluk nafakasında, ne zaman sona ereceği tam olarak bilinmediğinden bu belirsizlik ortadan kaldırılarak süreye tabi tutulacağı konuşuluyor. Yeni yargı paketi ile nafakanın evlilik süresiyle doğru orantılı olacağı, evliliği ne kadar sürüyorsa ancak o kadar süreyle nafaka alabileceği söylenmektedir. Genç yaşta boşandıktan sonra yoksulluk nafakası alan eski eş, şartları oluşmadığı müddetçe yoksulluk nafakası almaya devam edecektir. Ancak yeni kanun ile belli süreye tabi olacağı, kısa süren evliliklerde kısa süreliğine yoksulluk nafakası alacağı konuşulmaktadır. Şu anda yürürlükteki süresiz nafaka uygulamasını doğru bulmadığım gibi yeni düzenlemedeki nafakanın evlilik süresi ile doğru orantılı olmasını da doğru bulmuyorum. Kaldırılsın veya kaldırılmasın dışında bir öneri, tavsiye, farklı fikrin sunulduğunu hiç görmedim. Nafakadaki kriter, boşanma ile yoksulluğa düşecek olan tarafın; mesleği var mı, çocuk ya da bakmakla yükümlü olduğu biri ya da birileri var mı, yaşının kaç olduğu, boşanma sonrasında dul aylığı almaya hak kazanacak mı, miras ya da gayrimenkul kirası alıyor mu, kirada mı oturuyor, bankalarında birikim var mı, işe neden girmediği, daha önce çalışıp çalışmadığı, eğitim düzeyini tamamladı mı gibi tüm kriterleri değerlendirmeli ve bu kriterlere göre bir nafaka takdiri uygun görülmelidir. Ne yazık ki sadece evlilik süresi kriter olarak belirlenmemelidir” ifadelerini kullandı.

“Boşanma davalarında arabuluculuk zorunlu olacak”
Boşanma davalarında arabuluculuk getirilmesi ilgili de bilgiler veren Çınar, “Dava açmadan önce ya da dava açıldıktan sonra uyuşmazlıkların hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesi amacıyla arabulucu sıfatıyla üçüncü kişinin tarafları orta noktada buluşturması amacı taşımaktadır. Arabulucular; hukuk fakültesi mezunu, en az 5 yıllık kıdeme sahip, arabuluculuk eğitimi almış ve arabuluculuk sınavında belli derece yapanlardır. Şu anda ticari davalarda ve iş hukukunda zorunlu arabuluculuk bulunmaktadır. Şimdi boşanma davalarında arabuluculuğun zorunluluk olarak getirileceği gündemde. Aslında 2016 yılında da gündeme alınmış; ancak fazla tepki nedeniyle arabuluculuk çalışması rafa kaldırılmıştı. Tam 6 sene sonra, boşanma davalarının uzun sürmesi nedeniyle arabuluculuk ile dosyaların bir an evvel bitirilmesi amaçlanarak tekrardan gündeme getirildi. Boşanma davası açmadan önce ya da sonra, taraflar arasındaki husumetin artık arabuluculukla kısa sürede çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Şiddet olan dosyalarda arabuluculuk zorunlu olmayacak, şiddet olmayan dosyalarda ise arabuluculuk zorunlu olacak denilmektedir” dedi.

“Arabuluculuk boşanma davalarında söz konusu edilmemeli”
Avukat Serpil Çınar arabuluculuğun, boşanma davaları için uygun olmadığını da sözlerine ekleyerek “Şiddet olması halinde arabuluculuk olmayacak deniliyor; işte yanlış burada başlıyor. Şiddetin hukuki tanımı yalnızca fiziksel değildir. 6284 Sayılı Kanun ile şiddet tanımı yapılmış ve sadece fiziksel değil psikolojik, ekonomik ve cinsel açıdan verilen zararın da şiddet olduğu belirtilmiştir. Fiziksel şiddet olmayan evlilikler vardır; fakat ‘şiddet’ olmayan evlilik yoktur. Bu kadar net ve kesin olarak söyleyebilirim ki; şiddetin hangi türü olursa olsun her evlilikte dokunmadan da olsa sözlü de olsa şiddet vardır ve arabuluculuk uygun değildir. Ayrıca bir anlığına şiddetin sadece fiziksel olduğunu varsaydığımızda her mağdur eş, darp raporu almaya cesaret edemiyor. Cesaret edememesinin de çok sebebi var. Eşinden korkması, ailesinin desteği olmadığı için gidecek evinin olmaması, manipüle edilmesi, eşinin bir gün düzeleceğine dair umut taşıması gibi Kısacası pratikte arabuluculukta, hangi evlilik için uygun hangisi için değil ayrımı dahi yapılamayacaktır. Diğer bir sıkıntı ise; zaten çekişmeli olan tarafların uyuşmazlığı yargı öncesinde de bir hakem ile çözülemeyecektir. Eşler zaten anlaşıyor olsaydı çekişmeli değil, anlaşmalı boşanmayı tercih ederek tek celsede sona erdirebilecektir. Aynı evde birbirlerine dahi tahammül edemeyen, ailelerin ya da arkadaşlarının araya girmesi ile aralarındaki problemi sonlandıramayan çiftleri arabuluculuk ofisinde karşılıklı görüşmeye alınması mantık dışıdır. Kaldı ki; evlilikte diğer eşin hakkını vermek istemediğinden uyuşmazlıklar zaten arşa çıkıyor. Özellikle evlilik içerisinde yaşanılan problemler sebebiyle o aşamada sağlıklı düşünemeyen eş ya da eşlerden birisi bir an evvel bitirmek amacıyla haklarından feragat edebilecek, sonlandırmaya elverişli zihne sahip olduğundan ileride pişmanlığına sebep olacaktır. Uzun yıllardır boşanma davaları devam eden ya da bu sürece yaklaşan kişilerin birebir psikolojilerine şahit olduğumdan sağlıklı olmayacağını, arabuluculuğun boşanma davalarında söz konusu edilmemesi gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.

“Yeni düzenlemeyle çekişmeli boşanma davalarının kısa sürmesi amaçlanmakta”
Boşanmalarda iki dava türü olduğunu hatırlatan Serpil Çınar, “Bu davalar anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrılır. Anlaşmalı 1 1,5 ay sürer iken çekişmeli boşanma davası büyük şehirlerde en az 2 sene sürmektedir. Kısa sürede sona ermemesinin birçok nedeni var; usul gereği dilekçeler aşaması, delillerin incelenmesi aşaması olan tahkikat aşaması gibi tamamlanması gereken süreçler vardır. Şimdi yeni gelen düzenleme ile çekişmeli boşanma davalarının kısa sürmesi amaçlanmaktadır. Mahkeme tarafından boşanma kararı verilecek; fakat boşanmaya bağlı fer’i unsurlar olan tazminat, nafaka, velayet hususlarına dair yargılamanın devam edeceği yönündedir” şeklinde konuştu.
Yeni gelecek düzenlemeyle ilgili yorumlarını da dile getiren Avukat Serpil Çınar, “6. Yargı Paketi ile gelmesi planlanan bu düzenlemenin detayları konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Kanaatimce iki taraf da boşanmak istiyor ise hakim, evliliğin sona ermesi yönünde karar verecek ve diğer konular devam edecektir. Boşanma kararının verilmesi 2 ya da 3 seneyi buluyor, bu süreçte yine de eşlerin birbirlerine olan sadakat sorumluluğu da devam etmektedir. Çekişmeli boşanma, kişinin medeni halini yıllar boyu durdurmaktadır. En az 23 yıl, eşlerin evliliğinin bitip bitmediğine dair karar verilemiyor. Bu sebeple yeni düzenleme ile boşanmaya bağlı olan konular, boşanma kararının kesinleştirilmesi sonrası devam edecek. Şu anda boşanmaya bağlı olan mal paylaşımı davaları da boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında görülmektedir. Tıpkı mal paylaşımı davalarında olduğu gibi velayet, nafaka, tazminat hususu boşanma kararının kesinleşmesi ile devam edecek. Bu konuda tam bir detay paylaşılmadığından görüşümü net olarak belirtemiyorum. Sadece kesin olarak bu uygulamanın yürürlüğe girmesi ile boşanma davalarında ciddi bir artış olacağını söyleyebilirim. Çünkü birçok evli çift, evliliğinde mutsuz olsa da boşanma davalarının uzun sürmesi nedeniyle bu adımı atamıyor ama kadınların çoğunun açılan boşanma davaları ile zor duruma sokulacağı kanaatindeyim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vincin çarptığı işçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Vincin çarptığı işçi yaşamını yitirdi
Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı
YEREL HABERLER Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına ...
Kocaeli'de 4 araçlı zincirleme kaza; yolun İstanbul yönü kapandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 4 araçlı zincirleme kaza; yolun İstanbul ...
D-100’de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Manevra yapan tırın çarptığı otomobil takla attı, kamyonet bariyere girdi: 2 yaralı Kaza sonrasında D-100 İstanbul istikameti trafiğe kapandı
YEREL HABERLER D-100’de 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş ...
Darıca Belediyesi korosu kadınlar için konser verdi
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi korosu kadınlar için konser verdi
Karla mücadele ekipleri göreve hazır
YEREL HABERLER Karla mücadele ekipleri göreve hazır
Başiskele'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
YEREL HABERLER Başiskele'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
Çöpe atılan malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor Geri dönüşüme kadın eli değdi
YEREL HABERLER Çöpe atılan malzemeler kadınların elinde sanat ...
Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e ...
İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: ...
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Ayşegül'ün hatıralarını odasında yaşatıyorlar 
YEREL HABERLER Ayşegül'ün hatıralarını odasında yaşatıyorlar 
Karamürsel 101. Caddenin aydınlatması tamamlandı
YEREL HABERLER Karamürsel 101. Caddenin aydınlatması tamamlandı
Sekapark bahara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sekapark bahara hazırlanıyor
Gölcüklü kadınlardan tiyatro gösterisi
YEREL HABERLER Gölcüklü kadınlardan tiyatro gösterisi
Cedit'te son 4 bina kaldı
YEREL HABERLER Cedit'te son 4 bina kaldı
Lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
Usulsüz engelli raporu sağlayan 91 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Usulsüz engelli raporu sağlayan 91 şüpheli gözaltına ...
Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' sağlayanlara operasyon: 91 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' ...
Jandarma ekipleri bu kez sadece kadın sürücüleri durdurdu: "Böyle çevirmeye can kurban"
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri bu kez sadece kadın sürücüleri ...
Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB-3 ve MİUS, muharebede devrim yapacak
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB-3 ve MİUS, muharebede ...
Ece Üner: "Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun" Kocaeli'de Kadın ve Aile Şurası düzenlendi
YEREL HABERLER Ece Üner: "Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.